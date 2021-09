Il consigliere provinciale Degasperi chiede chiarezza sulla questione malghe a Carisolo

martedì, 21 settembre 2021

Carisolo – Sulla questione delle Malghe in Val Rendena e della loro assegnazione è stata presentata un’interrogazione del consigliere provinciale Filippo Degasperi (Onda Civica).

“In seguito alla delibera n. 14 del 7 marzo 2017 della Giunta Comunale di Carisolo avente ad oggetto “Concessione (diretta) in uso all’azienda agricola La Stria Di Bò Carisolo del pascolo di malga Ploze e del relativo stabile (malga e cascina) località Cornisello in c.c. Carisolo – si legge nell’interrogazione del consigliere provinciale Degasperi -. Sospensione temporanea del diritto di uso civico e approvazione schema di contratto”; in seguito alla procedura di gara (n. di prot. 2159) per la concessione in uso della malga Valina D’Amola in c.c. Giustino e del relativo pascolo alla azienda agricola Fattoria Antica Rendena; considerate le polemiche che hanno interessato il territorio della Val Rendena per tutta la primavera e l’estate riguardo ai dubbi sulla regolarità delle assegnazioni delle malghe in valle, sollevate soprattutto dal presidente dell’Associazione allevatori Rendena ed esternate pubblicamente anche a mezzo stampa, si ritiene necessario verificare la fondatezza delle segnalazioni circa possibili disparità rispetto al canone di concessione annuo a carico dei concessionari sopracitati.

Si consideri anche che l’azienda agricola La Stria Di Bò risulterebbe proprietà di un consigliere comunale, delegato per il Comune nel comitato del Parco Naturale Adamello Brenta nonché parente del primo cittadino.

La concessione diretta senza gara alla suddetta azienda ha previsto nei primi 5 anni un canone annuo di 350 euro mentre nei successivi 5 un canone di 352 euro per una superficie pascoliva di 45 ettari, compresi di malga e cascina per l’alloggio. Ciò si traduce in un costo complessivo per ettaro di circa 8 euro a fronte di premi e contributi assicurati proprio dall’affitto della malga per un valore tra i 20 e i 30mila euro l’anno.

Un canone ritenuto, citando la delibera della Giunta comunale di Carisolo, “equo e congruo”, nonostante desti qualche perplessità. Si consideri infatti che il canone annuo pagato nel territorio confinante dall’altra azienda agricola, Fattoria Antica Rendena, per la concessione di malga Valina D’Amola nel Comune di Giustino, avvenuta in seguito a gara pubblica è pari a 3.100 euro l’anno per una superficie dalle medesime caratteristiche di pascolo e altitudine, ma con estensione notevolmente minore (circa 30 ettari).

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. e ragioni che giustificano la disparità di trattamento sopra evidenziate;

2. le verifiche che intende porre in essere per appurare la regolarità delle procedure di assegnazione anche dal punto di vista di un potenziale conflitto di interesse”.