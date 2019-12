Winter Karate Camp e il bilancio 2019 al PalaPubblitime di Pian Camuno per il Master Rapid SKF CBL

martedì, 31 dicembre 2019

Pian Camuno – Winter Karate Camp 2019 al PalaPubblitime di Pian Camuno: un buon anno si inizia pianificando per tempo nuove strategie.

Così il Karate Master Rapid SKF CBL presso la cornice di casa del PalaPubblitime di Pian Camuno, ha organizzato uno stage che aveva come tema centrale il nuovo regolamento di Karate. Docenti delle sedute d’allenamento, alcuni tecnici dello Staff del sodalizio, in particolare i Maestri Francesco Landi, Mario Roversi ed Oscar Pe coordinati dal Maestro Francesco Maffolini. Il prestigioso raduno di Karate, ha permesso ai partecipanti di approfondire le novità introdotte dal nuovo regolamento 2020 grazie all’analisi teorica e pratica di varie situazioni di gara. Gli aderenti alla manifestazione hanno potuto godere di un panorama suggestivo con un aggiornamento intervallato da momenti conviviali e ricreativi che ha lasciato tutti pienamente soddisfatti. Una occasione importante di crescita per aumentare il livello tecnico generale al quale hanno aderito i maggiori talenti del sodalizio ed alcuni atleti provenienti dai migliori club italiani, in una politica di confronto continuo; quella stessa politica che la Master rapid SKF CBL ricerca dalla sua fondazione e che ha portato a risultati sportivi e di promozione davvero entusiasmanti. L’applauso fragoroso finale ha rimarcato l’eccellente riuscita di un’iniziativa sicuramente da ripetere. E dopo questo progetto, non c’è tempo di riposare per la Master Rapid SKF CBL che a Gennaio sarà impegnata in maniera massiccia con la ripresa dell’attività dal 7 in tutte le numerosi sedi del nostro territorio.

In chiusura anche il riepilogo dei risultati ASD MASTER RAPID SKF CBL anno solare 2019

- Youth League WKF, Elena Roversi Medaglia di Bronzo a Jesolo. Venice CUP 2019

- Hungarian Open wkf. Pendoli Aurora Oro, Miriam Ederar Oro, Roversi Elena Argento e Federico Arnone Bronzo

- Open di Campania 2019

Medaglia d’Oro: Ederar Miriam, Aurora Pendoli, Sereno Maria Pia ed il Team Kata (Mirko Parisi, Matteo Viemi e Pietro Binotto).

Medaglia d’Argento: Ederar Karim e Mirko Parisi

- La Master Rapid SKF CBL in Calabria record di Convocati al Seminario della Nazionale… 37

- Campionato Italiano Esordienti di kumite Sofia Pedersoli Medaglia d’Argento

- Open di Calabria 2019

Medaglia d’Oro: Federico Arnone, Aurora Pendoli e Maria Pia Sereno

Medaglia d’Argento Emanuele Pendoli

Medaglia di Bronzo: Miriam Ederar

- Open di Sicilia 2019

Medaglia d’Oro: Roversi Elena (senior) e Maria Pia Sereno

Medaglia d’Argento: Miriam Ederar e Giulia Sartoris (senior)

Medaglia di Bronzo: Federico Arnone, Larisa Stoica, Ederar Karim, Elena Roversi (junior), Giulia Sartoris (junior)

- Azzurrini in Croazia, per il M. Maffolini esordio in gara ufficiale come Allenatore della Nazionale

In maglia azzurra.

Medaglia d’Oro: Viemli Matteo, Mirko Parisi e Pietro Binotto (Kata Team Kata Male Italy 1)

Medaglia d’Oro: Roversi Elena (Kata Team Female Italy)

Medaglia d’Argento: Giulio Sembinelli (Under 21)

Medaglia di Bronzo: Gabriel Sammassimo (Kata Team Male Italy 2), Giulio Sembinelli (Senior), Irene Carè (Under 14), Giulia Sartoris, Matteo Landi, Larisa Stoica, Rifugio Ludovica e Goiulia Sartoris (Kata Team female)

- Premier League Series A wkf. Santiago del Cile

Gabriele Petroni, Franco Sacristani e Daniele Petrillo

(Medaglia d’Argento WKF)

- Campionato Italiano Cadetti Kumite. Luigi Baronchelli Campione d’Italia e Mattia Seghezzi d’Argento

- Campionato Italiano Cadetti. Luigi Baronchelli Campione d’Italia e Mattia Seghezzi d’Argento

- Campionato Italiano Universitario. Gabriele Petroni Campione d’Italia. Cristian Serra e Daniela Galluppi di Bronzo

- Premier League Series A wkf. Istanbul Turchia

Gabriele Petroni, Franco Sacristani e Daniele Petrillo

(Medaglia d’Argento WKF)

- Campionato Italiano Juniores Kumite. Enrico Bruno Medaglia d’Argento

- Youth League WKF, Elena Roversi Medaglia di Bronzo a Limassol (Cipro)

- Open d’Italia 2019. Riccione.

La Master Rapid SKF CBL si aggiudica l’Open d’Italia di Karate. 14 podi conquistati.

Medaglia d’oro per Federico Arnone, Gabriele Petroni, Andrea Pelamatti ed Aurora Pendoli. Medaglia d’argento per Giulio Sembinelli, Tommaso Proserpio e Matteo Landi. Infine Medaglia di Bronzo per Cristian Serra, Pamela Bodei, Matteo Vielmi, Elena Roversi, Ilary Coppa, Enrico Bruno e Giulio Sembinelli.

- Palma di Bronzo CONI a Francesco Maffolini mentre a Dario Zanotti l’ Oscar dello Sport Bresciano cat. Tecnici

- Open di Toscana 2019. Follonica

6° titolo consecutivo nella classifica per Club in 6 anni all’Open di Toscana !

Il Club ha conquistato ben 20 medaglie, record della manifestazione: 9 le medaglie d’Oro ottenute da Samuele Gentile (doppia Under 21 e Senior), Gabriele Petroni, Aurora ed Emanuele Pendoli, Elena Roversi (doppia Junior e Senior), Cristian Serra, Pamela Bodei, 3 le medaglie d’Argento raggiunte da Federico Arnone, Mirko Parisi (Junior) e Giulia Sartoris (Junior), 8 le medaglie di Bronzo ottenute da Martteo Landi, Rifugio Lorenzo, Mirko Parisi (Senior), Giulia Sartoris (Senior), Carbelli Kevin, Vielmi Matteo e Sereno Maria Pia.

- Campionato Italiano di Kata Junior M/F. Mirko Parisi Medaglia d’Argento, Federico Arnone, Elena Roversi e Giulia Sartoris di Bronzo.

La classifica delle società sportive sia nel maschile che nel femminile Junior ha visto prevalere proprio la Master Rapid SKF CBL, ribadendo una forza granitica ed una tradizione consolidata nel settore agonistico giovanile. Ma andiamo alla cronaca della manifestazione: le 5 finali per una medaglia rendono l’idea dello stato di salute della società sportiva oltre ad essere il record per un solo club della due giorni romana.

- Campionato Europeo Giovanile. Aalborg Danimarca. Roversi Argento e Proserpio Bronzo

Due medaglie ed un 5° posto per la Master Rapid KF CBL ai Campionati Europei Giovanili tenutasi da venerdì 8 a domenica 10 febbraio ad Aalborg in Danimarca.

Federico Arnone (Kata Cadets Individual) 5° posto

Tommaso Proserpio (Kata Team Male) Medaglia di Bronzo

Elena Roversi (Kata Team Female) Medaglia d’Argento

- Austria Open 2019

Federico Arnone Medaglia d’Oro, Andrea Pelamatti Medaglia d’Argento

- Campionato Italiano per CTR 2019

Giulia Sartoris, Ludovica Rifugio (Medaglia d’Oro)

Gabriele Petroni, Franco Sacristani e Manuel Pe (Medaglia d’Oro)

Leonardo Barletta, Gabriel Sammassimo e Andrea Ceresoli (Medaglia di Bronzo)

- Campionato Italiano Assoluto di Kata. Gabriele Petroni d’Argento e ASD Master Rapid SKF CBL viceCampione d’Italia 2019

- Campionato Italiano per Squadre Sociali:

Oro kata maschile assoluto Gabriele Petroni, Franco Sacristani, Pe Manuel

Oro kata maschile giovanile Mirko Parisi, Matteo Vielmi, Pietro Binotto

Oro kata femminile giovanile: Ludovica Rifugio, Giulia Sartoris, Larisa Stoica

Argento kumite femminile giovanile: Maria Pia Sereno, Aurora Pendoli, Daniela Solimeno