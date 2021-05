Valle Camonica, iniziati i lavori sulla ciclabile di Darfo Boario Terme

lunedì, 10 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Sono ufficialmente iniziati i lavori sulla pista ciclabile di Darfo Boario Terme (Brescia) per implementare la rete di illuminazione nei punti dove non era stata realizzata durante i lavori iniziali della pista, creando così continuità.

“Da alcuni anni, Comunità Montana di Valle Camonica ha lanciato l’idea del fiume Oglio come giardino dei camuni. Sono numerose le iniziative che si sono attuate e che sono coerenti a questa visione che mette al centro dell’attenzione questo importante corpo naturale. Con soddisfazione si sono potuti iniziare anche questi lavori di completamento di un tratto della ciclovia dell’Oglio, che stupisce per la capacità di portare l’uomo a contatto con la Natura – in questo caso direttamente nel centro della città di Darfo“, commenta Guido Calvi, referente del progetto per la Comunità Montana.

Massimo Maugeri, assessore con Delega alle piste ciclabili, annuncia che i lavori termineranno entro l’estate, aggiungendo che “la Comunità Montana continua il proprio lavoro, congiuntamente ai Comuni interessati, di miglioramento della ciclovia. Nella fattispecie sono stati investiti 40mila euro per aggiungere delle panchine che poi saranno illuminate, con luci a led, per un totale di 4 spiazzi. Valorizzare il territorio è da sempre una priorità di Comunità Montana, per questo siamo solo all’inizio. Ci sarà poi un secondo intervento che partirà a breve, per la realizzazione della discesa dal ponte di via Roma, che collegherà la strada alla pista ciclabile“.