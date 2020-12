Valfurva: cinque milioni dei fondi Odi destinati alla frana del Ruinon

martedì, 29 dicembre 2020

Valfurva – Prime risorse per il bypass della frana del Ruinon, tra Sant’Antonio e Santa Caterina Valfurva (Sondrio). Cinque milioni di euro arriveranno dal fondo dei comuni confinanti e saranno destinate alla progettazione definitiva del bypass stradale per la futura viabilità della Valfurva. E’ stato così velocizzato l’iter per la progettazione del futuro viabilistico della Valfurva.

Il bypass viario sulla Sp 29 verrà realizzato da Anas in quanto la strada è compresa tra quelle in corso di rientro nella rete stradale di interesse nazionale. Nell’ambito delle risorse assegnate al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti una quota di 100 milioni di euro è destinata, in particolare alla realizzazione della galleria stradale. I 5 milioni dei fondi Odi serviranno ad accelerare l’iter.

Nel frattempo con le temperature rigide il fronte del “Ruinon” si è stabilizzato, come confermano i monitoraggi di Arpa Lombardia.