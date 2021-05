Vaccino Pfizer, dibattito sui tempi del richiamo: l’azienda raccomanda i 21 giorni, Locatelli (Iss) favorevole alle 6 settimane

mercoledì, 12 maggio 2021

Brescia – Un raddoppio a sei settimane per il richiamo tra la prima e la seconda dose del vaccino covid Pfizer: è una delle possibilità che si stanno valutando in Italia, nonostante la raccomandazione giunta nelle scorse ore dall’azienda di seguire i canonici tempi da 21 giorni degli studi condotti.

La carenza di dosi e il rallentamento della campagna vaccinale del Paese potrebbe però cambiare strategia da parte dell’Esecutivo Draghi e dai suoi consulenti: secondo il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità intervenuto ad Agorà, su Rai 3, “l’intervallo tra la prima e la seconda somministrazione” di vaccino anti-Covid a mRna “prolungato alla sesta settimana, quindi ai 42 giorni, non inficia minimamente l’efficacia dell’immunizzazione e ci permette di riuscire a somministrare molte più dosi di vaccino”.

“Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto in Uk. E’ una valutazione del Cts che ha delle sue basi, osserveremo quello che succede. Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici, quindi la somministrazione a 21 giorni, perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione”, aveva dichiarato ieri a Sky Tg24 Valeria Marino, direttore medico di Pfizer, Italia in merito all’allungamento della finestra per la somministrazione della seconda dose.

Oggi la precisazione dell’Azienda in una nota: “Per Pfizer non è in discussione il piano vaccinale, l’azienda si limita a riportare quanto emerso dagli studi registrativi. Le raccomandazioni sui regimi di dosaggio alternativi sono di competenza delle autorità sanitarie e possono includere raccomandazioni dovute a principi di salute pubblica”.