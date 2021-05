Un altro mese di coprifuoco, ecco come: le proposte del premier Draghi

lunedì, 17 maggio 2021

Trento – Coprifuoco spostato alle ore 23 da lunedì, a mezzanotte dal 7 giugno e tolto in caso di conferma del trend il 21 giugno. E’ questa la proposta che il premier Mario Draghi ha posto sul tavolo della cabina di regia ancora in corso.

Nel pomeriggio si è riunita la cabina di regia per discutere dell’allentamento delle misure: la linea della prudenza potrebbe prevalere ancora una volta con molte attività che rimarrebbero ferme ancora per settimane e l’incubo di una stagione turistica estiva “zoppa”. Sembra invece esserci il via libera per l’apertura nel weekend dei centri commerciale.