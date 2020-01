Trento: spopolamento delle aree montane, proposta di Pattini (PATT)

sabato, 4 gennaio 2020

Trento – Gli ultimi dati Istat sullo spopolamento delle zone montane e sulle chiusure degli esercizi commerciali fanno riflettere anche in Trentino. Gli Stati Generali della Montagna, iniziativa promossa dalla Provincia di Trento, ha messo in evidenza lo spopolamento, l’abbandono, i territori fragili e inospitali dove per fare impresa servono finanziamenti, per fare turismo servono finanziamenti, addirittura per fare figli servono finanziamenti. E pensare che solo tre anni uno studio dal titolo ”La montagna perduta” diceva il contrario, che lo spopolamento delle aree montane è un processo che riguarda tutta Italia ma non due regioni, in primis il Trentino Alto Adige.

Ora arriva la proposta di Alberto Pattini (nella foto), capogruppo PATT in Consiglio comunale a Trento. “I piccoli negozi in un territorio di collina e di montagna sono fontamentali per garantire la socializzazione e sono un servizio d’interesse pubblico. La comunità di Trento è disposta ad arcipelago e chi vive negli ex comuni deve poter utilizzare i servizi essenziali e l’emorragia commerciale va arrestata”.