Trento, interrogazione di Pattini (PATT) sul parcheggio multipiano

lunedì, 20 gennaio 2020

Trento – Il tema della sicurezza e soprattutto la riqualificazione del parcheggio multipiano di via Petrarca a Trento è al centro dell’interrogazione del capogruppo del PATT, Alberto Pattini.

Ecco il testo dell’interrogazione

“Al Presidente del Consiglio comunale

Il parcheggio multipiano autosilo in Via Petrarca a Trento, gestito da Trentino mobilità, viceversa in condizioni non decorative per una città capoluogo e visita da un milione di turisti. Si Chiede al sindaco se intende sollecitare Trentino mobilità:

1 ° affinche Venga sistemato a Tempi brevi il manto stradale di accesso e di Uscita al parcheggio

2 ° affinche Venga immediatamente Rimosso il cartello con la scritta “giaccio” Anziché ghiaccio, Che la città non merita per la sua cultura”.