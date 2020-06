Trasformare foto in opere con la stampa poster

lunedì, 1 giugno 2020

Grazie alle potenzialità del digitale è oggi possibile effettuare tantissime operazioni e dar vita a prodotti unici nel settore della stampa. Un concetto che trova spazio in tantissime varianti per una proposta oggi estremamente varia, utile soprattutto in ambito promozionale e pubblicitario.

Tra i servizi più utili in questo senso e maggiormente richiesti vi è la stampa poster: oggi è possibile creare manifesti promozionali per attirare l’attenzione del cliente e che possono nascere anche da foto scattate in prima persona, procedendo alla loro trasformazione in poster.

Un prodotto che non passa di moda, quello del poster, malgrado l’avvento delle tecnologie multimediali sempre più usato nell’ambito della comunicazione pubblicitaria: basta dare uno sguardo a dove i poster si possono trovare esposti, da uffici a negozi e punti vendita passando per luoghi pubblici come le strade (soprattutto sui tabelloni appositamente creati). Dietro ad ogni campagna promozionale vi è un grande studio a monte prima di procedere con la stampa del poster vera e propria. D’altra parte il visual di questi prodotti consente di attirare subito l’attenzione diventando un interessante veicolo per messaggi di ogni genere, promozionali ma non solo.

La stampa poster in ambito pubblicitario

Tantissime campagne promozionali si basano tutt’oggi sui poster; si pensi anche alla comunicazione politica quando si è in campagna elettorale, all’apertura di un nuovo centro commerciale, ad un evento grosso come ad esempio una fiera o un concerto.

La stampa poster può essere anche di qualità elevata, con metodologia offset o digitale ad altissima definizione. Affidandosi a realtà professionali del settore, come nel caso di Arti Grafiche Villa operativa in Lombardia, è possibile richiedere stampa di poster con inchiostri resistenti alla luce e alle intemperie, con grammatura carta da scegliere e personalizzare.

In sostanza si può dar vita a prodotti di varia natura come poster laminati, plastificati lucidi, plastificati opachi. Una comunicazione utile in ambito pubblicitario come detto, ma anche un modo artistico di stampare le proprie foto; trasformare una propria istantanea, magari scattata durante una vacanza o una cerimonia particolare, e quindi un ricordo al quale si è legati e che si vuol rendere indelebile, per farla diventare un poster da appendere in casa.

Si parla in questo caso di stampa poster fotografici per finalità decorative, per creare una atmosfera particolare all’interno della propria abitazione. Sempre con la possibilità di personalizzare come meglio si vuole il prodotto finale in termini di dimensioni, qualità del prodotto, tipologia della carta da usare, finiture e grafica.