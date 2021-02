domenica, 28 febbraio 2021

Teglio – La strada statale 39 “Del Passo di Aprica” in mattinata è stata chiusa al traffico tra il km 1,200 e 3,000, in località Teglio (Sondrio) per la presenza di massi in carreggiata. La circolazione viene deviata sulla strada provinciale SP25 di Stazzona.