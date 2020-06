Sul Garda sono in arrivo i primi tedeschi

domenica, 7 giugno 2020

Riva del Garda – Sul Garda arrivano i primi turisti tedeschi. Le strutture ricettive di Riva del Garda (Trento), Torbole e Arco hanno iniziato a ricevere prenotazioni dopo le disdette dei mesi di aprile e maggio. A partire dallo scorso 3 giugno, molti campeggiatori provenienti dalla Germania hanno contattato le strutture ricettive presenti nella località del Garda e in occasione del lungo weekend del Corpus Domini in Germania e Svizzera, sono attesi arrivi sul Garda.

Il settore turistico del lago di Garda sembra in fase di lenta ripresa e in molti sperano di minimizzare il più possibile i danni di questa stagione. Tutte le strutture si sono messe in sicurezza con l’obbligo di mascherina nelle aree comuni e il distanziamento all’interno dei servizi igienici, mentre viene eseguita la sanificazione continua degli ambienti.