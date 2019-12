Sondrio: il Peter Food, Wine & Bar conquista il pubblico con prodotti di qualità

sabato, 21 dicembre 2019

Sondrio – E’ uno dei punti di riferimento di valtellinesi, turisti e persone di passaggio e in questo periodo prenatalizio offre qualcosa di speciale, anzi ha un tocco in più con prodotti di alta qualità. Parliamo del Peter Food, Wine & Bar di Arianna Piasini e Pietro Silvestri, ubicato in via Stelvio a Sondrio. “Puntiamo su prodotti di alta qualità e dalla cura di ogni particolare – racconta Arianna Piasini -. In questi mesi abbiamo raccolto grandi soddisfazioni, frutto del lavoro svolto in questi quattro anni”.

APERTURA – Tutto è nato nel 2015: Pietro Silvestri, 35 anni, originario di Livigno (Sondrio) che gestiva un negozio e Arianna Piasini, 31 anni, di Sondrio, all’epoca sua dipendente, decidono di aprire il Peter Food, Wine & Bar in via Stelvio al civico 35 di Sondrio. Il locale cattura subito l’attenzione dei valtellinesi. “Abbiamo puntato sulla qualità – spiega Pietro Silvestri – così abbiamo conquistato la clientela che nel corso del tempo è diventata sempre più vasta e numerosa”. La coppia valtellinese e i tre dipendenti curano nei particolari il servizio e prestano grande attenzione nei confronti dei clienti. “Cerchiamo di accontentare in tutto chi entra nel nostro esercizio – sostengono – partendo dall’accoglienza, quindi presentiamo la varietà di prodotti che sovente mette in difficoltà il pubblico”.

LOCATION - L’ambiente è luminoso e accogliente, curato con eleganza e sugli scaffali con rifiniture in rosso ci sono vini, formaggi, cesti prodotti di alta qualità, quindi l’angolo bar curato nei minimi particolari. All’esterno è stato anche creato un parco giochi per i bambini. “La nostra filosofia – affermano Arianna Piasini e Pietro Silvestri – è offrire qualcosa di innovativo, puntando sulla formula che unisce il bar all’alimentari specializzato e all’enoteca proponendo alla clientela caffetteria, pasticceria artigianale, aperitivi, apericena, birre artigianali e un’ampia scelta di vini con ben 70 etichette”. In quattro anni, l’inaugurazione risale al 26 settembre 2015, il Peter Food, Wine & Bar ha conquistato uno spazio importante a Sondrio e in Valtellina.

NATALE 2019 - Questi sono giorni di grande fermento, il locale di via Stelvio a Sondrio ha un tocco in più. “Creiamo cesti natalizi su commissione – proseguono i titolari del Peter Food,Wine & Bar -. I prodotti sono di alta qualità, quelli che tutti vorrebbero ricevere a Natale: vini, dolci, spumanti, panettoni, cioccolato, frolle salate, pasta, olio, verdure sott’olio, marmellate, delizie davverso speciali”. Tra le novità spiccano i panettoni enogastronomici Attilio Servi oppure il panettore Reale delle Langhe e tra i vini c’è il Barolo di Luigi Oddero con una grappa sempre di Barolo di Altavilla.

“L’offerta è ampia – concludono Pietro Silvestri e Arianna Piasini – c’è solo la difficoltà della scelta. Tutti i clienti sono soddisfatti di quanto stiamo proponendo in questo periodo”.