Servizi ferroviari in Valsugana: orari e modalità fino al 31 ottobre

sabato, 25 settembre 2021

Valsugana – A seguito della riprogrammazione dei servizi della Ferrovia della Valsugana avvenuta nei primi giorni di settembre , la Provincia autonoma comunica che, in accordo con Trentino trasporti e Trenitalia, si è previsto di proseguire con l’orario riprogrammato che prevede l’effettuazione di tutte le corse previste, delle quali la metà sostituite con autobus, al fine di proseguire con le attività necessarie. L’orario definito a inizio settembre resterà quindi in vigore fino al 31 ottobre 2021. Clicca sulle immagini per ingrandire orari e avvisi.

Viene prevista l’effettuazione della fermata San Bartolameo (fermata Trentino Trasporti Cernidor, incrocio via Asiago-via S.Bartolameo). Il Dipartimento trasporti invita l’utenza a prestare grande attenzione agli annunci sonori e di controllare i tabelloni orari considerato che la metà delle corse ferroviarie sono sostituite con autobus.