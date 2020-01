Sale Marasino: flash mob di Legambiente, no al porto bis

domenica, 5 gennaio 2020

Sale Marasino – Flash Mob di Legambiente a Sale Marasino (Brescia): no al porto bis. Questa mattina i volontari di Legambiente del Basso Sebino hanno appeso striscioni e cartelli sulla rete di recinzione dove verrà costruito un nuovo pontile e la biglietteria sul lungo lago a 50 metri dal vecchio porto che rimarrà in uso.

“Sono 650 mila euro buttati via – spieganp da Legaambiente Basso Sebino – perché non c’è il traffico che giustifica questo intervento. E’ infatti previsto l’utilizzo del nuovo porto solo nella stagione estiva e solo nei weekend per otto imbarcazioni al giorno. Si potrebbero spendere i soldi pubblici per la tutela idro-geologica o per le scuole di Sale Marasino. Il nuovo porto si troverebbe davanti alla cattedrale della ridente cittadina del Sebino posta davanti a Monte Isola e avrebbe un forte impatto anche paesaggistico. La proliferazione di porti del lago, ce ne sono già 58 tra pubblici e privati, deve fermarsi. Con 650 mila euro si potrebbe acquistare una motonave che avvierebbe finalmente il rinnovo della flotta vecchia e inquinante”. I volontari di Legambiente sono stati identificati dai carabinieri di Marone (Brescia),