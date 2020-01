Rovereto, il mercato settimanale torna nelle sedi tradizionali

venerdì, 10 gennaio 2020

Rovereto – Novità al mercato di Rovereto (Trento). Con martedì 14 gennaio i posteggi del mercato settimanale del martedì (trasferiti temporaneamente dal 19 novembre 2019 al 7 gennaio 2020 nell’area di Borgo S. Caterina per consentire lo svolgimento delle iniziative legate al Natale), saranno ricollocati nell’area originaria. E precisamente in via Tartarotti, piazza D. Chiesa, Piazza Erbe, piazza Malfatti e piazza del Suffragio.

L’orario di divieto di sosta e di transito nell’intera area del mercato come previsto dall’ordinanza dell’8 gennaio 2008 è previsto dalle 6.30 alle 16.

Secondo la comunicazione dell’Amministrazione coimunale di Rovereto saranno ricollocati nella sede originaria di svolgimento anche: il mercato periodico specializzato in prodotti agricoli del giovedì di piazza Malfatti a partire da giovedì 16 gennaio 2020 con orario di vendita dalle 8 alle 13.30; il mercato periodico di servizio dei produttori agricoli biologici e degli artigiani del settore biologico di piazza Erbe a partire da sabato 18 gennaio 2020 con orario di vendita dalle 8 alle 13.30.