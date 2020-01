Rovereto, i dati sui lavori del Consiglio Comunale dal 2015

venerdì, 10 gennaio 2020

Rovereto – “Da consigliere prima e da Presidente poi sono soddisfatto del sostanzioso lavoro svolto dal Consiglio Comunale”. Così il Presidente del Consiglio Comunale Gianpaolo Stiz nel commentare i dati sul corposo lavoro svolto sugli scranni di palazzo Podestà.

“Il Consiglio Comunale ha lavorato in modo sostanzioso per la città. E’ chiaro che la democrazia costa, ma gli oneri per la collettività sono giustificati dai dati oggettivi che emergono dal resoconto del lavoro” aggiunge Stiz che è presidente del Consiglio Comunale dal Novembre 2018 (consigliere dei Civici per Valduga dal 2015).

Qualche dato: 200 le sedute di Consiglio per complessive 780 ore, ovvero una media di quasi 4 ore a seduta (3,9 per la precisione). Sono state 302 le delibere approvate dal Consiglio, 73 le domande di attualità esaminate, 332 le interrogazioni, 62 le mozioni, 13 gli ordini del giorno votati. Ma per i consiglieri si è aggiunto anche il lavoro nelle 5 Commissioni Consiliari: in tutto 190 sedute per altre 339 ore di lavoro. Infine il lavoro nelle conferenze dei capigruppo: 79 in tutto. Il lavoro del Consiglio Comunale, non potrà protrarsi oltre il 4 marzo 2020, data presumibile dell’ultimo consiglio comunale di questa Consiliatura.