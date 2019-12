Riva del Garda, concorsi Solobirra 2020: 303 birre artigianali e 97 etichette in gara

venerdì, 20 dicembre 2019

Riva del Garda – Grande successo di adesioni ai due contest lanciati da Solobirra, l’area speciale dedicata al mondo della birra artigianale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, in programma a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2020. Sono infatti ben303 le birre artigianali non pastorizzate e 97 le etichette originali che si sfideranno nei concorsi Solobirra 2020, dedicato alle eccellenze brassicole artigianali dal punto di vista della tecnica e del gusto, e Best Label che premia le migliori creatività e i visual più originali. Una conferma dell’interesse sempre maggiore per questo settore che in Italia conta 862 aziende tra microbirrifici e brewpub e dà lavoro a circa 3 mila addetti, con una produzione di 504 mila ettolitri di birra l’anno (Dati AssoBirra Annual Report 2018).

Le iscrizioni per il contest che premierà le birre migliori sono arrivate da tutta Italia: anche se il Nord continua a mantenere il primato di partecipanti, quest’anno è particolarmente rilevante anche la presenza di microbirrifici dal Centro e Sud Italia (circa il 25%). Supera i confini nazionali, invece, il concorso Best Label, che nel 2020 registra la presenza di diversi studi grafici di Croazia, Repubblica Ceca e Svizzera.

Nelle prossime settimane, due giurie di esperti decreteranno i primi tre classificati di ciascuna delle categorie in gara e il premio speciale Birra dell’anno 2020 sulla base delle proprietà organolettiche, e le prime tre etichette vincitrici di Best Label, considerate le più creative e di impatto tra quelle in gara.

Le premiazioni dei due contest si svolgeranno domenica 2 febbraio 2020, giornata di apertura di Hospitality. Le birre vincitrici saranno esposte nei giorni di fiera, dal 2 al 5 febbraio 2020, nell’area speciale Solobirra (padiglione B4) che amplia la propria offerta dando spazio non solo alle eccellenze del settore ma anche alle tecnologie e all’impiantistica per la produzione.