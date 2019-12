Riaperta la statale 240 fra Torbole e Riva del Garda

venerdì, 27 dicembre 2019

Torbole – Riaperta nel pomeriggio la statale 240 fra Torbole e Riva del Garda. E’ stata riaperta dopo la chiusura di ieri in conseguenza di una frana, di lieve entità, staccatasi dal monte Brione. In mattinata sul posto sono arrivati i geologi della Provincia ed è intervenuta una ditta specializzata, attivata dal Servizio provinciale Gestione strade, che ha provveduto ad effettuare alcuni disgaggi, finalizzati a mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento. La strada è stata così riaperta poco dopo le 15.