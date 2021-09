Regole anti-Covid, già 72 classi in quarantena nelle scuole dell’Alto Adige

venerdì, 24 settembre 2021

Bolzano – Green pass e vaccini non hanno risolto i problemi sul fronte dei rischi di Dad nelle scuole italiane. La situazione inizia ad essere pesante, senza la volontà politica di un cambio del “paradigma” che già l’anno scorso ha portato a mesi di scuola fuori dalle aule.

Lo confermano i dati e i numeri sulle classi in quarantena, in aumento a poche settimane dal via dell’anno scolastico: come l’anno scorso, senza aver cambiato i meccanismi che portano alla chiusura delle aule (con ripetute richieste anche dal mondo scientifico di togliere la quarantena in caso di positivi asintomatici nelle classi), la crescita dei numeri è esponenziale in pochi giorni. In Alto Adige sono già 72 le classi finite in quarantena.

Dati relativi alla situazione nelle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige

Casi positivi dall’inizio dell’anno scolastico al 24.9.2021:

Totale alunni positivi: 184

Totale personale scolastico positivo: 10

Provvedimenti di quarantena (situazione al 24.9.2021):

Classi che non sono state messe in quarantena (un solo caso positivo confermato per classe e partecipazione ai test nasali): 92

Classi messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali): 72