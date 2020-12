Quali sono le azioni da comprare sul mercato

lunedì, 28 dicembre 2020

Se il momento è particolarmente delicato, il mercato comunque non dorme mai. Un mantra da tenere bene a mente per chi è solito investire ed in questa fase storica si guarda intorno per cercare di capire dove puntare i propri risparmi.

I giorni a cavallo tra un anno vecchio ed uno nuovo sono sempre di studio, di attesa per la riapertura dei mercati e di previsioni su quello che potrà essere; il 2020 che sta per finire sarà ricordato, con ogni probabilità, come uno dei peggiori di sempre per via della pandemia di Covid, che oltre a provocare milioni di morti ha anche ribaltato l’economia. Compresi i mercati finanziari e le Borse.

Una crisi economica globale, che non ha risparmiato nessuno ed i cui effetti sono ancora non del tutto noti, visto che si abbatteranno a lungo. In questo scenario, quali sono i titoli sui quali investire in Borsa?

I titoli che ‘reggono’

Quando piove forte meglio cercare riparo; ed allora in Borsa si dovrebbe puntare su titoli che reggono, quindi che riescono quantomeno a garantire il mantenimento del valore. Garanzie sono offerte da titoli dei colossi del web ad esempio, visto che internet uscirà ancora più rafforzato da questo cambiamento epocale.

Si parla quindi di brand come Google, Amazon, Facebook, Apple ma anche di nomi minori, sempre attivi nel mondo multimediale; ad esempio le azioni Roku, come suggerito dal sito Abcfinanze, azienda americana che si occupa di produrre lettori multimediali e software per lo streaming video. Il che in questo momento storico è di gran moda.



Stessa cosa dicasi per le azioni delle case farmaceutiche, soprattutto quelle che stanno producendo il tanto atteso vaccino. D’altra parte anche il settore della sanità è un di quelli che si sta addirittura rafforzando dalla crisi pandemica, e non poteva essere altrimenti vista la produzione massiva di supporti sanitari, dispositivi medici ecc…

In generale si tratterà comunque di scoprire come partirà il nuovo anno e cosa succederà a livello finanziario: questo perché, affinchè un titolo sia profittevole, è necessario che l’intero mercato azionario abbia una tendenza rialzista e continui a salire in un contesto di crescita generalizzata. Una speranza comune al mondo intero visto che anche dalla ripresa del settore finanziario, in particolare da quello dei mercati azionari, passa la rinascita dell’economia ed il superamento della crisi globale: una delle più forti mai registrate a livello storico.