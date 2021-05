Posizionato ad Arco il tendone per le vaccinazioni in Alto Garda

venerdì, 14 maggio 2021

Arco – E’ stata posizionata, dopo 4 ore di lavoro, la struttura che servirà per la somministrazione in modalità “drive trough” del vaccino Covid. La struttura modulare è di proprietà della federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino ed è stata installata all’interno del compendio “Arcese” in via Aldo Moro ad Arco da circa 25 vigili del fuoco volontari del distretto Alto Garda e Ledro coordinati dal viceispettore Massimo Mazzardi, coadiuvati dal personale Nuvola e della Protezione civile trentina (nella foto credit vigili del fuoco Alto Garda e Ledro).

Nei prossimi giorni la struttura diverrà operativa e sarà un punto di riferimento in Alto Garda per la somministrazione del vaccino Covid ai residente nel territorio, evitando gli spostamenti.