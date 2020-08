Ponte di Legno: vandalismi al bivacco Linge, sconcerto al Cai di Pezzo

mercoledì, 26 agosto 2020

Ponte di Legno – Vandalismi al bivacco Linge, negli ultimi giorni sono state divelte le recinzioni in legno all’esterno della struttura. Il bivacco rappresenta da anni un punto strategico e d’appoggio importante per gli alpinisti e gli escursionisti sia durante la stagione estiva che in quella invernale. La sezione del Cai di Pezzo di Ponte di Legno che gestisce il bivacco ha accertato i danni messi a segno in questi giorni e amarezza è stata espressa da escursionisti e dal gruppo Gev della Valle Camonioca. Il bivacco Linge è aperto tutto l’anno – a parte nel post-lockdown per le regole anti-Covid – si trova a 2.273 metri di altitudine e conta 18 posti letto.

E’ il secondo episodio di vandalismo che accade in Valle Camonica durante il periodo estivo: in Val Saviore a fine luglio erano state tagliate le gomme delle auto di escursionisti parcheggiate.