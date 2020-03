Ponte di Legno: “Io resta a casa”, video della scuola dell’infanzia Regina Elena

mercoledì, 25 marzo 2020

Ponte di Legno – Il viaggio nella Valle Camonica ai tempi dell’emergenza coronavirus fa tappa a Ponte di Legno (Brescia): stupenda iniziativa alla scuola paritaria cattolica Regina Elena dove è stato realizzato un video dal titolo “Io resto a casa” con esperienze che uniscono bambini, maestre e famiglie. In totale un minuto e 23 secondi: l’Inno di Mameli apre il video (proposto in fondo all’articolo), poi è una sequenza di immagini del paese dalignese, quindi l’interno di abitazioni, le torte preparate in casa, i disegni dei bambini con la scritta “Andrà tutto bene”, infine medici e infermieri con tanto di mascherine al lavoro in una corsia d’ospedale, una pattuglia dei carabinieri e il trenino dell’Alta Valle Camonica.

Tante le immagini utilizzate nel video della scuola dell’infanzia Regina Elena che riassumono il momento che stiamo attraversando e la conclusione nelle montagne ancora innevate e i fiori della primavera segno di speranza con il futuro. Nella parte finale del video viene ripreso uno scritto di Gianfranco Santiglia ne La via del Soul Walker: ”Guarda il mondo con gli occhi di un bambino, pieni di meraviglia, entusiasmo e stupore. Sorprenditi per la maestosità della natura, per la bellezza dei fiori, per il canto degli uccelli, per la forma bizzarra delle nuvole… stupisciti per ogni meraviglia su cui posi gli occhi. Non dare nulla per scontato. Continua ogni giorno a meravigliarti di quanta bellezza c’è intorno a te!“.

VIDEO