Pellegrinaggio da Collio Val Trompia al Santuario di Bovegno

venerdì, 30 aprile 2021

Collio Val Trompia – Si torna a camminare. Sabato 8 maggio è in calendario un nuovo pellegrinaggio dedicato a “Maria donna del primo passo“, promosso da don Battista Dassa, con il patrocinio del Csi (Centro Sportivo Italiano). “Nuovo percorso, nuovi posti, nuove idee e condivisioni, nuovo progetto di solidarietà, praticamente “un nuovo inizio”, è questo lo slogan del pellegrinaggio.

Il sacerdote camminatore, molto conosciuto in Valle Camonica dove fino al settembre scorso ha svolto l’attività pastorale, ora è parroco a Collio e a San Colombano Val Trompia, propone un nuovo pellegrinaggio: sabato 8 maggio la partenza è prevista alle 7.30 dal Santuario della Madonna di Tizio (Collio Val Trompia), con soste di preghiera e riflessione durante il cammino, all’arrivo Santa Messa al Santuario di Bovegno.

Obbligatorie le iscrizioni entro il 3 maggio, da effettuare attraverso https://forms.gle/6pNjxGzn3tz9h8M49, dove si trovano anche le informazioni di sicurezza. Pranzo al sacco, sarà messo a disposizione il pullman di ritorno da Bovegno a Collio Val Trompia (costo 5 euro) per le persone che devono riprendere le auto, comunicando l’adesione al momento dell’iscrizione. Verrà riproposto il progetto “la solidarietà cammina con noi”.

Don Battista nel presentare il pellegrinaggio ha adottato una frase di don Luigi Verdi: “Accogliamo insieme questo nuovo inizio. Un nuovo inizio per respirare, per camminare, per contare i fratelli. Un nuovo inizio per vedere la vita piena di anni aperti. Un nuovo inizio per svegliarsi dai sogni e viverli. Un nuovo inizio per condividere la gioia che è senza tempo”

Per qualsiasi informazione rivolgersi a Don Battista 345 8274429 oppure a Lucia 339 2360628.