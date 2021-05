Palù del Fersina: cinque escursioni alla scoperta del rododendro

martedì, 18 maggio 2021

Palù del Fersina – Rododendro, Rosa delle Alpi: cinque escursioni a Palù del Fersina (Trento). Quest’estate il Comune di Palù del Fersina, assieme ad Alberto Pattini, ideatore del progetto, Pro loco e accompagnatori di media montagna e di territorio del Trentino, organizza 5 escursioni alla scoperta della fioritura del rododendro.

LE ESCURSIONI – A partire da sabato 19 giugno, una volta a settimana nel weekend, fino a al 17 luglio, sarà possibile ammirare la fioritura di questo arbusto che adorna le montagne della Valle dei Mocheni e che proprio in questo periodo esprime tutta la sua bellezza con spettacolari fioriture.

Si tratta di passeggiate di facile o media difficoltà, in funzione della lunghezza e del dislivello percorso, che partendo a giugno dalle zone basali della proprietà comunale permetteranno di conoscere questo territorio montano, caratterizzato da generosi boschi di abete rosso, larice e pino cembro, intervallati da pascoli e prati, punteggiati dai tipici masi mòcheni.

Percorrendo strade forestali, ma anche antiche mulattiere e vecchi sentieri, potremo salire gradualmente seguendo la fioritura del rododendro, la nostra Rosa delle Alpi.

Le escursioni si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica, per permettere una migliore fruizione, e avranno una durata di mezza giornata, concludendosi generalmente nell’arco della mattinata: in tutti gli appuntamenti sarà presente un Accompagnatore di media montagna che saprà raccontare il territorio con competenza e simpatia, per regalarvi un’esperienza unica nel suo genere.

Nell’appuntamento del 3 luglio è compresa nel prezzo la visita alla miniera museo “Gruab va Hardimbl” mentre nell’ultimo appuntamento è prevista la salita oltre il lago di Erdemolo e pertanto l’escursione avrà durata fino alle 15.

Al termine della passeggiata, compreso nel prezzo, sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici preparati con cura e passione da alcuni ristoratori della zona.

Il costo è pari a 25 euro a persona, con prezzo speciale per bambini e famiglie; 30 euro nell’escursione del 3 luglio per la visita alla miniera museo e 35 euro nell’escursione del 17 luglio. La prenotazione è obbligatoria, chiamando Patrizia al 3343012218; l’attività partirà con un minimo di 10 adulti iscritti.

Si consiglia un abbigliamento da montagna per l’altitudine media della passeggiata, con scarponcini che sostengano la caviglia, bastoncini da trekking, piccolo zaino con acqua, pranzo al sacco (solo nell’escursione del 17 luglio).

IL PROGRAMMA

SABATO 19 giugno

GIRO DEI MASI ALTI DI PALU’ DEL FERSINA

Partenza: parcheggio municipio di Palù del Fersina, 1370 metri – ore 8.30

Destinazione: Baldal 1700 metri

Dislivello: +330/-330 m

Lunghezza: 6 km

DIFFICOLTA’: facile

Fondo: percorso circolare – strade asfaltate, strade sterrate forestali, mulattiera

Tempo: 3 ore e mezza

Bellissima e panoramica passeggiata sopra l’abitato di Palù del Fersina, alla scoperta delle prime fioriture di rododendro. Lungo il cammino si incontreranno prati falciati e pascoli con rododendro, boschi di abete rosso e larice, i caratteristici masi mòcheni collegati da antiche mulattiere in selciato orlate da tenaci muretti a secco o palizzate in legno.

Una breve escursione che permette di conoscere il perfetto intreccio di natura e tradizionale architettura di montagna, in un’armonia paesaggistica creata nei secoli dagli abitanti di Palù del Fersina.

DOMENICA 27 giugno

DE LUTTERN EN AUSERTOL – I RODODENDRI NELL’AUSERTOL

Partenza: Palù del Fersina – presso l’Agritur Unterstòll, 1440 metri – ore 8:30

Destinazione: Ausertol 1780 metri

Dislivello: + 340 m/ – 340 m

Lunghezza: 5 Km

DIFFICOLTA’: facile

Fondo: percorso circolare – strade sterrate asfaltate e forestali, sentieri

Dall’agriturismo Unterstòll verrà raggiunta la località Tassaineri, dove sarà possibile ammirare la tipica struttura dei masi costruiti in alta Valle dei Mòcheni. Proseguendo lungo il sentiero 370 ci sarà il passaggio dalla località Hoff, raggiungendo la località Ausertol. Da qui si potrà ammirare il “prato rosa” da cui è composto tutto il monte Stanga formato dai rododendri in fiore.

Ausertol in mòcheno significa “la valle di fuori” ed è la zona compresa tra il monte Stòng (Stanga) e la Cima Palù che si chiude all’ Ausertoljoch(Passo Palù).

Il ritorno è previsto dalla strada forestale, immersa tra i boschi di abete, con diversi punti panoramici sulle montagne di Palù e su tutta la Valle dei Mòcheni. Rientro per le 13:30 circa e degustazione. e panoramica passeggiata sopra l’abitato di Palù del Fersina, alla scoperta delle prime fioriture di rododendro.

SABATO 3 luglio

HARDIMBL – ERDEMOLO

Partenza: Palù del Fersina – località Tolar (piazzola elicottero), 1340 metri – alle 8:30

Destinazione: Hardimbl 1720 metri

Dislivello: + 380 m / – 380 m

Lunghezza: 6 Km

DIFFICOLTA’: media

Partendo dal fondovalle a 200 metri dal centro abitato di Palù del Fersina gli escursionisti percorreranno la strada forestale che costeggia il torrente Fersina. Passando per la località Unterstòll, dove si può ammirare il fascino di alcuni Masi con la tipica struttura in muratura e blockbau, quindi il passaggio lungo la rinnovata strada forestale che parte ai piedi del monte Stocker, immersi nei boschi di abeti e larici, che sono l’habitat di numerosi animali presenti in zona, dagli ungulati ai numerosi volatili. La strada porta fino a località Hardimbl (Erdemolo) dove sarà possibile ammirare i rododendri in fiore.

In prossimità sarà possibile effettuare la visita alla miniera museo “Gruab va Hardimbl”, miniera del 1500.

Rientro a Palù del Fersina e degustazione verso le 13:30.

DOMENICA 11 luglio

LANER – INDERTOL

Partenza: parcheggio località Fròtten, 1460 metri – ore 8:30

Destinazione: località Laner, 1780 metri

Dislivello: + 320 m / – 320 m

LUNGHEZZA: 4.5 Km

DIFFICOLTA’: media

Partendo dal parcheggio in località Vròttn verrà seguito il sentiero 343 in direzione Lanerbòlt (i boschi di località Laner) passando per il Knòppnbòlt (il bosco di minatori), osservando boschi composti prevalentemente da larici, sfruttati sin dal tempo dei minatori. Alla base degli imponenti larici si potranno osservare i primi rododendri a fine fioritura, quindi sarà raggiunta la località Laner dove sono presenti gli ultimi piccoli masi. Da questo punto panoramico si potranno osservare i “prati rosa” formati dai rododendri che si estendono fino alla cima del monte Hoamònder.

La località Laner si trova nella zona dell’Indertol, che in mòcheno significa “la valle di dentro”: è la zona compresa tra il monte Hoamònder e il monte Stòng (Stanga), ed è percorsa dal rio Laner.

Rientro lungo la strada forestale fino al parcheggio in località Vròttn e degustazione verso le 13:30.

SABATO 17 luglio

LAGO DI ERDEMOLO-HARDIMBLSEA

Partenza: parcheggio località Fròtten, 1460 metri – ore 8:30

Destinazione: lago di Erdemolo 2005 metri; Pizzo Alto 2260 m

Dislivello: + 800 m / – 800 m

Lunghezza: 12 Km

DIFFICOLTA’: media

Partendo dal parcheggio gli escursionisti verrà percorsa la strada inizialmente asfaltata e poi sterrata che conduce nei pressi della miniera, immersi fra boschi di abete rosso e larici, baite e torrenti e cascatelle; poco prima di raggiungere la miniera si lascia la strada per iniziare a salire sui prati e pascoli che mostreranno le prime magnifiche fioriture di rododendro.

Ma lo spettacolo maggiore nella fioritura sarà garantito una volta raggiunto il piccolo laghetto di montagna dell’Erdemolo che potrà essere ammirato effettuando l’ultimo sforzo, salendo sul Pizzo Alto.

Rientro a Palù del Fersina dallo stesso percorso e degustazione verso le 15.