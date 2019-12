Oskar Schwazer nuovo direttore di Garda Trentino S.p.A.

mercoledì, 18 dicembre 2019

Riva del Garda – Viene dall’Alto Adige ed ha appena 31 anni il dirigente chiamato a sostituire Roberta Maraschin che va in pensione. “Una scelta innovativa”, afferma il Presidente Marco Benedetti.

Sarà infatti Oskar Schwazer, 31enne di Vipiteno, il nuovo Direttore di Garda Trentino S.p.A. a partire dai primi giorni del nuovo anno. Il dirigente altoatesino prenderà il posto di Roberta Maraschin, che andrà in pensione dopo dodici intensi anni presso la struttura turistica altogardesana, nella quale ha accompagnato il crescente successo internazionale della destinazione. Foto @ Martina Jaider.

“Il Consiglio di Amministrazione al termine di un accurato processo di selezione ha compiuto una scelta innovativa – spiega Marco Benedetti, Presidente di Garda Trentino S.p.A. -. Oskar è molto giovane ma ha già al suo attivo una serie di esperienze importanti che ci aiuteranno a proseguire il nostro cammino con rinnovato entusiasmo e spirito di gruppo”.

Laureatosi in Management del Turismo presso l’Università di Bolzano, Oskar Schwazer ha lavorato per tre anni presso IDM-Südtirol occupandosi di PR su importanti mercati esteri, quindi nel 2017 è passato al Comune di Brunico nel settore del marketing turistico, dando vita nel frattempo ad un’esperienza imprenditoriale in proprio con Dolomighty Communications, società specializzata in strategie turistiche, di cui è Co-Fondatore e Managing Partner.

Oskar Schwazer dai primi giorni del 2020 entrerà in servizio con un periodo di affiancamento alla Direttrice uscente Roberta Maraschin, “alla quale va il nostro affettuoso ringraziamento per il grande lavoro svolto, augurando al nuovo Direttore i migliori successi”, conclude il Presidente Benedetti.