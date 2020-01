Nasce in Valle di Ledro l’APT, primo presidente Maria Demadonna

venerdì, 3 gennaio 2020

Ledro – Il nuovo anno ha portato in Valle di Ledro una importante novità, turisticamente parlando: la nascita dell’APT come evoluzione del precedente Consorzio Turistico. Una novità che ha visto la convergenza di imprenditori, realtà economiche, associazioni sportive e sociali, Pro Loco e Amministrazione comunale nel segno delle continuità. Infatti, a presiedere il nuovo ente è stata eletta Maria Demadonna, già presidente del Consorzio negli ultimi anni. Alla vicepresidenza è stata chiamata Francesca Spagnolli. Foto @Nicer Trento.

Gli altri Membri del Cda sono Alessandro Barillari, Paolo Berlanda, Michele Berti, Marco Bertolotti, Enrico Demadonna, Lorenzo Michelotti, Angelo Pellegrini, Mario Penner, Massimiliano Rosa, e Valeria Spagnolli.

Un grazie è stato rivolto alla Pro Loco che sinora rappresentavano la maggioranza nel Consorzio Turistico. Il loro passo indietro ha consentito la nascita della nuova realtà turistica maggiormente in linea con i dettami e le esigenze dell’attuale settore turistico e delle sue dinamiche in costante evoluzione. Il lavoro svolto sinora dalle Pro Loco è risultato insostituibile per l’immagine turistica della Valle di Ledro e nel supporto alle attività imprenditoriale. Non ha caso il nuovo Cda unanimamente ha evidenziato come continuerà a rappresentare un valore imprescindibile per attività turistica della Valle assieme a quello delle altre associazioni che vi operano.

Sono numerosi gli eventi che hanno consentito alla Valle di Ledro di salire negli ultimi anni alla ribalta delle cronache nazionali e televisive nel mondo sportivo (Ledro Sky Race, Campionati di Maratona di Canoa, Triathlon Ledroman, Regate Internazionali di vela, Ledro Running, Ritiro Atletica giovanile Fiamme Gialle, Coppa Trentino di Beach Volley), culturali (Notte in palafitta, Gemellaggio con la Repubblica Ceca e Trofeo Nazionale Cori d’Italia) e più in generale organizzati nei segmenti storico, culturale e gastronomico. Tutti particolarmente apprezzati dai turisti.