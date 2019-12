Ponte di Legno: mostra Andy Warhol e eventi per Natale e Capodanno, il programma della Pro loco

domenica, 22 dicembre 2019

Ponte di Legno – A Ponte di Legno entra nel vivo il periodo delle festività natalizie. La località dalignese sarà invasa come di consueto dalle migliaia di turisti che vorranno trascorrere qualche giorno nel comprensorio sciistico. Non solo sci e neve però, ma anche un ricco cartellone di appuntamenti messo a punto dalla Pro Loco: aperta la mostra “Andy Warhol for Christmas - Profano come sacro”. Icone su carta del genio della pop art con opere originali dell’artista, la mostra è ospitata presso la Sala mostra dell’Unione dei Comuni in via Salimmo a Ponte di Legno fino al 12 gennaio 2020, ore 15.30-19.30. Nella foto @facebook Pro loco Ponte di Legno, la presentazione condotta dalla presidente Elena Veclani, Mario Mazzoleni e Andrea Zampatti.

Di seguito i prossimi eventi promossi dalla Pro Loco nell’area di Ponte di Legno:

Martedì 24 dicembre

18.00 - ARRIVANO GLI ZAMPOGNARI Spettacolo itinerante per le vie del centro.

24.00 - SANTA MESSA SOLENNE A MEZZANOTTE A seguire scambio di auguri con vin brulè e panettone con gli Alpini di Ponte di Legno presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale.

Venerdì 27 dicembre

17.00 – LA MAGIA DELLE BOLLE GIGANTI Animazione per bambini in piazzetta Belvedere

20.45 – CONCERTO D’INVERNO DEL COMPLESSO FILARMONICO LOMBARDO Ingresso libero presso il Palazzetto dello Sport.

Sabato 28 dicembre

18.00 – APERITIVO SENZA CELLULARE Beviamo un drink mentre giochiamo al quiz sull’uso consapevole del digitale, condotto da Monica Bormetti. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza a TinCoraggio (Terapia Intensiva Neonatale Spedale Civili di Brescia) e Comitato iLive (Istituto dei Tumori di Milano). Presso Sala Faustinelli. Info e iscrizioni fino esaurimento (max 50 posti) presso Pro Loco.

21.00 – GOSPEL TIME CHOIR Musica e canti gospel in Chiesa Parrocchiale.

21.00 – TRA LE PIEGHE DI UNA VITA Il tenente Ingravalle e i dimenticati uomini del “Valcamonica” nella I guerra mondiale. Con Sergio Boem in Sala Unione dei Comuni. Organizza Commissione Biblioteca e Pro Loco.

Domenica 29 dicembre

17.30 - PONTEDILEGNO WINTER VOICE FESTIVAL Spettacolo in Piazza XXVII Settembre con i grandi protagonisti dei più noti Talent Televisivi Nazionali: Chiara Grispo: grande protagonista di Amici 2015; Roberto Pompa: tra i talenti più sorprendenti di X Factor 2013; Andrea Butturini: finalista a un passo dalla vetta assoluta a X Factor 2018; Debora Manenti: fresca vincitrice del prestigioso Festival di Castrocaro; Alessandra Regosini: voce che incanta e convince i giudici di X Factor 2015. Presenta Tony Biemme. Direzione artistica di Ruggero Tavelli (Artone).

Lunedì 30 dicembre

17.30 - PONTE DI LEGNO WINTER MUSIC FESTIVAL “BABY BLONDE” in concerto in piazza XXVII Settembre.

21.00 - L’APE AD ESEMPIO… Spettacolo a cura di Luigi Ottoni, con la partecipazione di Mario Rizzi in Sala Unione dei Comuni. Organizza Commissione Biblioteca e Pro Loco.

Martedì 31 dicembre

FESTA DI CAPODANNO IN PIAZZA XXVII SETTEMBRE Animazione, fiaccolata e musica dalle ore 17.00 fino alle 02.00

Mercoledì 1 gennaio

17.30 - PONTE DI LEGNO WINTER MUSIC FESTIVAL “QUEEN LEGEND” Cover band in Piazza XXVII Settembre