Meteo, settimana di Natale soleggiata e con temperature sopra la media: le previsioni

lunedì, 23 dicembre 2019

Ponte di Legno – Bel tempo e temperature miti per la settimana di Natale sull’arco alpino, e le proiezioni per Capodanno non fanno intravedere un cambiamento. Nei prossimi sette giorni e anche oltre, la grande protagonista del tempo sarà l’alta pressione.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che tra venerdì 27 e sabato 28 l’innalzamento dell’anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l’arrivo di aria più fredda dai Balcani. Le immediate conseguenze si faranno sentire soprattutto sulle temperature che caleranno nei valori notturni andando sottozero al Nord.