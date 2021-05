Lombardia, otto nuovi valichi montani in cui non si potrà cacciare

mercoledì, 12 maggio 2021

Passo del Vivione – Otto valichi montani, nei quali non si potrà cacciare, si aggiungono a quelli attuali in Lombardia. E’ quanto ha deciso la Commissione Agricoltura, presieduta da Ruggero Invernizzi, con una proposta di atto amministrativo di cui è relatore il Consigliere Segretario del Consiglio Regionale, Giovanni Malanchini.

La decisione è stata presa a seguito di un ricorso della Lega per l’abolizione della caccia (LAC), accolto dal TAR, per cui si stabilisce che la decisone sui valichi debba essere presa da Regione Lombardia entro il 27 maggio.

I valichi montani, come i corridoi di migrazione, costituiscono luoghi di passaggio obbligato per molte specie di uccelli, quindi sul loro territorio, per preservare l’equilibrio faunistico, è inibita la caccia.

I nuovi valichi off limits per la caccia sono: Bocchetta di Chiaro (fra le Province di Como e Sondrio), il Passo del Giovo (fra Brescia e Bergamo) e – in provincia di Bergamo- il Passo della Manina, il Passo Portula, il Passo Val Sanguigno, il Giogo della Presolana, ilPasso del Vivione e il Passo Cà San Marco (fra Bergamo e Sondrio)

Queste zone di passaggio si aggiungono a quelle già individuate che sono i valichi Passo delle Portole, Passo della Berga, Passo della Spina, Monte Crestoso, Monte Frà, Passo della Puria, Passo Scarpapè, Giogo della Presolana, Passo del Vivione, Passo del Tonale, Passo di Crocedomini, Monte della Piana, Malga Mola.

Non è stato approvato l’emendamento proposto dal gruppo M5S e illustrato da Simone Verni, con cui si chiedeva di aggiungere altri 16 valichi, poiché – come ha spiegato il relatore Malanchini “la proposta è di competenza della Giunta regionale e della Provincia di Sondrio”.

L’intento della Giunta regionale è ora di effettuare approfondimenti sulle attuali rotte di migrazione, anche promuovendo specifici studi con strumenti e tecnologie moderne ed affidabili. L’atto amministrativo, approvato con l’astensione di M5S e PD, sarà in Aula consiliare nella prossima seduta, per l’approvazione definitiva.