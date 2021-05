Lockdown, duello sull’Rt e rischio di zone arancioni in Italia. Sileri conferma mascherina all’aperto e coprifuoco ancora per qualche settimana

lunedì, 10 maggio 2021

Sondrio – “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24.

Su ‘Il Messaggero’ Sileri sul coprifuoco dice che “tra due settimane il limite delle 22.00 si potrà spostare” ribadendo che “l’indice Rt deve pesare di meno”. Ecco cosa si aspetta: “Entro due settimane tutte le Regioni in fascia gialla e il coprifuoco alle mezzanotte. E i ristoranti potranno lavorare anche al chiuso. A metà giugno, quando 30 milioni di italiani avranno ricevuto la prima dose, allora vedremo anche Regioni in fascia bianca”.

INDICE RT E RISCHIO DECLASSAMENTO

Intanto il lockdown prosegue: le Regioni insistono per rivedere i criteri scelti dal Governo per passare in zona arancione o rossa. Il parametro Rt è vicino alla soglia di valore “1” in numerose zone in tutta la penisola, nonostante un costante decremento della pressione sugli ospedali e della media dei decessi giornalieri: in caso di mancata rivisitazione dei parametri, rischiano di tornare arancioni diverse Regioni.

Questi i dati dell’ultimo monitoraggio Iss. Il primo dato è quello medio, tra parentesi il limite inferiore e quello superiore).

Abruzzo 0.82 (0.75-0.88)

Basilicata 0.82 (0.69-0.95)

Calabria 0.74 (0.67-0.81)

Campania 0.95 (0.92-0.97)

Emilia Romagna 0.92 (0.89-0.95)

Friuli Venezia Giulia 0.78 (0.72-0.85)

Lazio 0.91 (0.88-0.94)

Liguria 0.96 (0.91-1.02)

Lombardia 0.92 (0.9-0.94)

Marche 0.94 (0.85-1.05)

Molise 1.25 (0.82-1.77)

Piemonte 0.84 (0.8-0.87)

PA Bolzano 1.07 (0.96-1.18)

PA Trento 0.97 (0.86-1.07)

Puglia 0.91 (0.88-0.94)

Sardegna 0.74 (0.69-0.79)

Sicilia 0.89 (0.85-0.92)

Toscana 0.88 (0.85-0.91)

Umbria 0.93 (0.86-1-02)

Valle d’Aosta 0.93 (0.82-1.04)

Veneto 0.95 (0.92-0.98)