Lo scialpinismo è una disciplina olimpica, diverse località aspirano alle gare del 2026

mercoledì, 21 luglio 2021

Ponte di Legno – Lo scialpinismo è una disciplina olimpica. La decisione del Cio ha ripercussioni sulle Olimpiadi Milano Cortina con varie località che aspirano ad accogliere le gare: Ponte di Legno e l’Alta Valle Camonica sperano dopo aver avanzato la candidatura. In corsa ci sono almeno quattro località dell’arco alpino, tra Lombardia, Trentino Alto Adige, che potrebbe essere recuperata nelle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026. In palio 5 medaglie, sprint e individuale maschile, sprint e individuale femminile e la staffetta mista, potranno partecipare 48 atleti in totale.

“E’ una grande notizia per l’Italia, per la Federazione e per la nostra nazionale di sci alpinismo – sostiene il presidente della Fisi, Flavio Roda – che è una delle più forti al mondo”. Tra i campioni italiani spiccano i valtellinesi Robert Antonioli, che ha già vinto quattro Coppe del mondo in carriera, e Michele Boscacci, e il solandro Davide Magnini che nell’ultima stagione ha regalato grandi soddisfazioni. Ora si attende la decisione sulla sede e sulla scelta inciderà anche la questione viabilità e servizi per turisti e atleti.