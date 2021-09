L’antica tradizione della transumanza si rinnova a Borno

mercoledì, 22 settembre 2021

Borno – Transumanza, l’antica tradizione si rinnova sull’Altopiano del Sole. Nel weekend è in programma la 25esima edizione della Transumanza a Borno (Brescia): un traguardo importante fatto di passione e impegno dei tanti volontari impegnati nella realizzazione dell’evento, che vedrà la partecipazione degli allevatori e coinvolgerà le comunità dell’Altopiano del Sole.

Il programma prevede l’apertura degli stand nella mattinata di sabato 25 settembre, alle 10 inaugurazione della nuova area dedicata agli animali da cortile e alle 17:30, è in programma la presentazione – nella sala congressi di Borno – del libro “La surtìa del saì-Vocabolario del dialetto di Borno”, da parte di Luca Ghitti e Giacomo Goldaniga, mentre alle 21 è in calendario il concerto di Farmer. Nella giornata successiva – dalle 10.40 – sfilata per le vie del paese e lo spettacolo folkloristico dei “Balarì de l’Adamel”, pranzo, quindi alle 15 il concerto de Le Mondine e alle 17 le premiazioni delle aziende agricole e premio speciale della venticinquesima edizione della manifestazione.