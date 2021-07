La Scuola Agraria di Monza organizza due corsi a Ponte di Legno

mercoledì, 21 luglio 2021

Ponte di Legno – La Scuola Agraria del Parco di Monza, in collaborazione con Ersaf, ha programmato a Ponte di Legno (Brescia) due corsi altamente professionalizzanti: il primo per “Operatore casaro d’alpeggio” e il secondo per “Allevamento capra da latte e caseificazione“.

Le date: dal 25 ottobre al 5 novembre e dall’8 al 18 novembre 2021 (1^ e 2^ edizione corso operatore casaro) e dal 22 al 26 novembre 2021 (corso allevamento capra da latte e caseificazione). Il corso vedrà il coinvolgimento del Consorzio Silter, del presidente Oscar Baccanelli e del direttore Oliviero Sisti. La location dei corsi sarà a Ponte di Legno, con dimostrazione pratica nell’azienda agricola di Andrea Bezzi di Ponte di Legno.

1° e 2° CORSO OPER ATORE CASARO D’ALPEGGIO E PER CASEIFICI AZIENDALI

Un corso professionale di 72 ore (9 giornate a tempo pieno) rivolto in particolar modo ad alpeggiatori o aspiranti tali, che trasformano il latte in malga, ma anche ad operatori di caseifici aziendali, che producono formaggi molli e stagionati.

I docenti (tecnici caseificatori, tecnici ERSAF, imprenditori casari e ricercatori) forniranno competenze di tecnologia di produzione casearia, stagionatura, affinamento e confezionamento, conservazione dei prodotti caseari, difetti visivi e sensoriali e azioni correttive nei formaggi, norme igienico sanitarie dalla mungitura alla caseificazione e alla vendita (norme HACCP), tecniche di alpeggio, prati e pascoli di montagna, sanità del bestiame dal fondovalle all’alpeggio, cenni sulle patologie più diffuse. Ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni di caseificazione per produzione di formaggio tipo caciotta, tipo monte, taleggio, canestrato, caprino, burro, ricotta.

La parte pratica verrà svolta presso il caseificio della azienda agricola di Andrea Bezzi, in vicolo Plaz dell’Orto a Ponte di Legno, invece quella teorica anche in videoconferenza presso Hotel di Ponte di Legno, ove sarà possibile anche alloggiare. Quota iscrizione: 800 euro. Vitto e alloggio sono esclusi dalla quota di iscrizione. Termine iscrizioni: 28 ottobre 2021, con numero massimo iscritti ammesso a 18.

Per maggiori informazioni:

– Segreteria corsi della Scuola Agraria del parco di Monza

(segreteriacorsi@monzaflora.it, 039.2302979 int. 1), Pio Rossi (p.rossi@monzaflora.it – 335.5238134)

– Piergiorgio Bianchi, tecnico lattiero (pierb58@tim.it – 3356041374).

CORSO ALLEVAMENTO CAPRA DA LATTE E CASEIFICAZIONE

Il corso è rivolto a tutti i produttori, che desiderano avviare una nuova attività e intende fornire attraverso nozioni teorico-pratiche le basi gestionali per l’allevamento e della caseificazione per la produzione di formaggi caprini.

Durata 40 ore totali – 5 giorni consecutivi (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)

Lunedì – 8:30/12:30 e 14/18

Martedì – 8:30/12:30 e 14/18

Mercoledì – 8:30/12:30 e 14/18

Giovedì – 8:30/12:30 e 14/18

Venerdì – 8:30/12:30 e 14/18

Periodo dal 22 novembre al 26 novembre 2021

Sede del Corso: Azienda Agricola Bezzi Ponte di Legno. Iscrizione e costi: 800 euro. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. Termine iscrizioni 20 ottobre 2021 .

Per maggiori informazioni sul corso:

Pio Rossi – Scuola Agrario del parco di Monza (mail: p.rossi@monzaflora.it, cell. 335.5238134).

Piergiorgio Bianchi, tecnico lattiero (pierb58@tim.it – cell.3356041374).