Klimahouse 2020: le novità dell’architettura ed edilizia sostenibile a Fiera Bolzano dal 22 al 25 gennaio

mercoledì, 15 gennaio 2020

Bolzano – Si avvicina a grandi passi “Klimahouse 2020″, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia in calendario a Fiera Bolzano dal 22 al 25 gennaio. Nel video la presentazione della manifestazione che da anni è un riferimento per le innovazioni che vengono proposte e che ormai rappresenta un punto di riferimento nel panorama dell’architettura e dell’edilizia sostenibile. Gli organizzatori hanno deciso di puntare su un concept diverso e di dare spazio alle nuove voci.

VIDEO

Fiera Bolzano ha trasformato il messaggio in una promessa e il nome “Klimahouse” in un marchio che ha realizzato questa promessa nel più breve tempo possibile: centinaia di partecipanti al primo congresso durante “l’edizione 0” nel 2005 che si teneva all’interno di quella, che ai tempi, era la fiera dell’edilizia di Fiera Bolzano. Migliaia i partecipanti al primo Klimahouse Congress 2006, decine di migliaia di visitatori in fiera. La fiera non si è però fermata a Bolzano: dal 2008 in poi si tennero fiere itineranti a Roma, poi in Umbria, Toscana, Puglia, Lombardia.

La storia di Klimahouse è una di quelle storie mai sentite prima in Alto Adige. Probabilmente anche perché alcune persone hanno fatto bene a seguire la propria intuizione. Klimahouse come una fiera unica in Europa, ma anche dal fatto che oltre 400 espositori e più di 35.000 visitatori partecipano a Klimahouse da ormai 15 anni.