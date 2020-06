Iseo, trovato l’accordo sugli spazi tra Comune e ambulanti

giovedì, 11 giugno 2020

Iseo – Accordo tra Comune e ambulanti. Dopo la protesta scoppiata venerdì scorso per la questione degli spazi, è stata raggiunta un’intesa tra l’Amministrazione comunale di Iseo, gli ambulanti e le associazioni di categoria che li rappresentano. Gli ambulanti resteranno in centro e dovrà essere trovata una soluzione per una decina di banchi.

Il primo cittadino di Iseo Marco Ghitti ha spiegato che sono stati ristudiati gli spazi e collocazione, che il mercato non verrà spostato dal centro storico e infine saranno le stesse associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Goia) ad assegnare i posti nel modo migliore. La proposta per il futuro: ripensare il mercato con gli ambulanti e il sindaco Marco Ghitti ha ascolterà la voce di chi settimanalmente svolge quel lavoro. In questo periodo post emergenza sanitaria e con le norme di distanziamento nel giorno di mercato – il venerdì – i bar del centro dimezzeranno i loro plateatici, consentendo la disposizione dei banchi. Domani sarà la prova verità del nuovo accordo e dopo le contestazione delle ultime due settimana ci saranno le forze dell’ordine a presidiare.