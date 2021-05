Il ritorno dello Stato: le novità del Festival dell’Economia di Trento

martedì, 4 maggio 2021

Trento – Il tema della sanità è stato al centro della presentazione della 16esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, in calendario dal 3 al 6 giugno a Trento dal titolo “Il ritorno dello Stato, imprese, comunità, istituzioni”.

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo alla conferenza stampa moderata da Giampaolo Pedrotti, direttore dell’ufficio stampa, ha annunciato che il Festival sarà in parte in presenza, inoltre ha ribadito che saranno affrontati temi importanti, tra cui quello della sanità. “Noi – ha affermato Maurizio Fugatti (al centro nella foto con a sinistra Ianeselli e a destra Delflorian) – chiediamo il mantenimento dell’autonomia sanitaria e siamo contrari a quella linea che punta a centralizzare la sanità”. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha ricordato l’importanza di Trento, oggi una città crocevia internazionale e un grande Agorà. “Il Festival – ha proseguito il sindaco – sarà un vaccino contro i pregiudizi”, mentre l’editore Giuseppe Laterza (nella foto sotto), che è l’ideatore del Festival dell’Economia, ha posto l’accento sul legame tra il Festival e le scelte essenziali per il nostro futuro: “sarà una fucina d’idee”.

Trento, Roma e Milano sono state le tre sedi di presentazione del programma della 16esima edizione del Festival dell’Economia: a Trento, nella sala Depero del palazzo della Provincia, sono intervenuti oltre al presidente Maurizio Fugatti e al sindaco Franco Ianeselli, il rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian, mentre a Roma erano presenti l’editore Giuseppe Laterza e Innocenzo Cipolletta, coordinatore del Comitato editoriale e da Milano il direttore scientifico Tito Boeri che ha illustrato il programma dell’edizione 2021 sottolineando “Questo è un festival internazionale”.

Il programma è ricchissimo e prevede gli interventi di relatori di fama internazionale, virologi, economisti, ministri ed esperti di sanità ed economia. Sulle modalità in presenza di seguire il Festival gli organizzatori stanno valutando e predisponendo dei protocolli.