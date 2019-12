Il 2019 di Riva del Garda Fierecongressi SpA, tra rafforzamento della società e novità: i dati

lunedì, 30 dicembre 2019

Riva del Garda – Si chiude tra conferme e novità, l’anno appena trascorso di Riva del Garda Fierecongressi SpA, il polo fieristico-congressuale del Trentino. Dai dati relativi al preconsuntivo 2019 emerge la conferma di un rafforzato equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, mostrando un fatturato di 14,5 milioni di euro e un risultato operativo di gestione di circa 800.000 euro.

Il 2019 è stato caratterizzato anche da significative novità, quali l’entrata, per la prima volta nella storia della Società, di realtà provenienti dal mondo del credito nella compagine sociale, nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione effettuata per dare avvio ai lavori di riqualificazione delle strutture.

Oggi quindi la compagine societaria di questa SPA di diritto privato, voluta da partner pubblici e dall’imprenditoria locale, risulta così strutturata: Lido di Riva del Garda Srl (33,34%), Garda Trentino Spa (4,5%), Cassa Rurale Alto Garda (6,25%) Fondazione Caritro (6,25%) Trentino Trasporti Spa (4,89%) e, in rappresentanza del mondo dell’imprenditoria locale, Garda Trentino Sviluppo Spa (44,78%).

Il risultato ottenuto in termini di fatturato per l’esercizio 2019 di Riva del Garda Fierecongressi SpA è stato possibile, in modo particolare, grazie all’organizzazione delle manifestazioni fieristiche, il cui fatturato ha raggiunto i 12,2 milioni di euro.

Significativo il risultato ottenuto nel 2019 a livello di Gruppo societario – che oltre a Riva del Garda Fierecongressi SpA comprende le sue società partecipate Expo Riva International Srl, REbuild Srl e RFC Immobiliare Srl – per cui il valore della produzione sale a quota 18.000.000 di euro.

Soddisfazione espressa dal presidente Roberto Pellegrini per la stabilità di bilancio: «I numeri ci confermano la solidità della Società, frutto di una gestione accorta e strategicamente strutturata in grado di poter reggere a turbolenze economiche, continuando a mantenere la promessa di fungere da volano economico e non solo per il territorio. Conferme che arrivano assieme a novità quali la ricapitalizzazione, il riassetto societario e l’innovazione di prodotto, per un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali e richiede un notevole impegno di risorse e di tempo, ma le premesse positive consentono oggi di guardare al futuro con rinnovato ottimismo».

«Nel 2019 la Società ha raggiunto i risultati prefissi - dichiara il direttore generale di Riva del Garda Fierecongressi SpA Giovanni Laezza - grazie a scelte lungimiranti ma anche al qualificato lavoro realizzato da uno staff di 43 collaboratori che, nei loro rispettivi campi, si misurano alla pari con i colleghi a livello nazionale. Per il 2020 sono certo che i collaboratori saranno all’altezza di qualsiasi obiettivo pur nelle maggiori criticità in vista sia nel mercato fieristico che in quello congressuale».

RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA: IL 2019 IN NUMERI

73 eventi congressuali

14 eventi congressuali internazionali

10 manifestazioni fieristiche

111 Paesi rappresentati

5.458 aziende coinvolte

200.000 presenze fieristiche e congressuali

LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Nel 2019 Expo Riva Schuh e Gardabags si sono confermate l’hub internazionale di business e moda in grado di presentare un’offerta integrata per calzature di volume e pelletteria, attraendo buyers e aziende provenienti da ben 111 Paesi. In programma dall’11 al 14 gennaio 2020 e dal 13 al 16 giugno 2020, le due manifestazioni tornano puntando a un’identità sempre più internazionale, digitale e formativa.La formazione in fiera sarà la grande novità: saranno infatti variegati gli appuntamenti che, nelle quattro giornate di Expo Riva Schuh e Gardabags, si svolgeranno all’interno dell’Hangar, spazio polifunzionale inaugurato nel 2019 all’interno del padiglione D.

Determinate a consolidare il ruolo di marketplace internazionale di settore attraverso il coinvolgimento di nuovi visitatori, nel 2020 le fiere potenzieranno tutte le attività di incoming. Sono infatti già confermate le visite di una decina di delegazioni di buyer provenienti da Perù, Colombia, Romania, Croazia, Polonia, Svezia, Russia, Ucraina e Kazakistan organizzate sia dal Centro Studi di Expo Riva Schuh e Gardabags, che da ITA-Italian Trade Agency e MAECI(Ministero degli Affari Esteri). Rientra tra le attività di ricerca di nuovi visitatori ed espositori, anche il tour di Around The World, il format business-oriented che nel 2019 ha visto come ultima tappa San Pietroburgo, città situata in un’area di interesse strategico per il settore calzaturiero globale.

Spicca nel 2019 il traguardo dei 28.178 visitatori (+3% rispetto al 2018) raggiunto dalla 43esima di Expo Riva Hotel, la fiera dedicata a ospitalità e ristorazione che oggi si presenta con un look completamente rinnovato. In vista della prossima edizione, che si svolgerà a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2020, la fiera italiana leader nel settore diventa Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, presentando un’immagine più contemporanea e internazionale. Tra le novità cui assisteremo nella prossima edizione, il debutto dell’inedito progetto “Emergency Food Contest” organizzato dal Dipartimento Solidarietà Emergenze di FIC-Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e della Provincia autonoma di Trento.

Per il quattordicesimo anno consecutivo torna il 28 e il 29 marzo 2020 Expo Riva Caccia Pesca Ambiente, appuntamento ormai consolidato che sarà proposto in una veste sempre più inedita e folkloristica.

Nel calendario fieristico del 2020, dal 25 al 27 settembre, si inserisce la quinta edizione di Trentino Sport Days. L’evento, con un’offerta espositiva e di intrattenimento che presta particolare attenzione all’educazione sportiva dei giovani, si conferma un appuntamento importante e apprezzato dal pubblico. Varietà dell’offerta e una fitta rete di collaborazioni tra Comitato di Trento del CONI e federazioni sportive locali, caratterizzano questo evento-laboratorio dal quale, ogni anno, nascono nuovi progetti quali l’iniziativa di Alfabetizzazione Sportiva e Sport Libera Tutti, rendendo Trentino Sport Days un “contenitore” di valori e buone pratiche connesse al mondo dello sport.

Il calendario degli appuntamenti vedrà lo staff di Riva del Garda Fierecongressi impegnato nell’ospitare fiere organizzate da terzi: dal 28 febbraio al 1 marzo Agriacma, seguita il 7 e l’8 marzo dall’Esposizione Internazionale Canina; a luglio l’evento di riferimento dedicato al mercato italiano outdoor, Outdoor Business Days; dal 24 al 25 ottobre l’Esposizione Ornitologica Trentina.

GLI EVENTI CONGRESSUALIRegistra un sostanziale mantenimento del fatturato l’attività congressuale e l’incoming dell’agenzia viaggi Rivatour, pur confrontandosi con mercati altamente competitivi.

Significativo il livello di internazionalizzazione del settore congressuale della Società: se a livello nazionale il mercato congressuale registra una flessione, passando da +11,3% a +10,4%, dei partecipanti stranieri sul totale complessivo degli eventi organizzati, Riva del Garda Fierecongressi registra invece un incremento salendo da +20,2% a +30%.

Organizzare un evento congressuale, scientifico, medico o professionale, significa in generale favorire lo sviluppo della scienza e della ricerca generando scambio di idee e di conoscenza nonché lo sviluppo dell’economia, grazie alla produzione di indotto sul territorio ospitante e alla promozione dello stesso. In tale quadro si inserisce anche il Trentino con le attività di Riva del Garda Fierecongressi, capofila della meeting industry regionale. Con l’unico centro congressi per grandi eventi direttamente sul Lago, Riva del Garda Fierecongressi nel 2019 ha ospitato: 73 eventi di cui 14 internazionali, 16 nazionali e 43 locali/regionali, per 26 appuntamenti di carattere culturale/istituzionale/sportivo, 19 corporate e 28 associativi, che in totale hanno generato circa 80.000 presenze.

Anche nel 2019 l’area congressi ha curato l’organizzazione diretta di eventi, quali la festa di Capodanno Hop! e il Progetto Ambasciatori, quest’ultimo dedicato alle personalità del Trentino che si fanno portavoce dei valori del territorio, per proporlo come sede di congresso, meeting o convention di rilievo nazionale ed internazionale all’istituzione di appartenenza. Diversi nel 2019 gli eventi, organizzati grazie a queste figure, anche di carattere medico-sanitario e, guardando a tale settore, l’area congressi ha avviato un percorso di formazione per ottenere nel 2020 la certificazione di Healthcare Venue, ossia per qualificarsi come sede dotata di determinati criteri ed ideale per ospitare eventi medici e delle società farmaceutiche. Parallelamente verrà perseguito l’obiettivo di progettare nuovi eventi in cui porre al centro argomenti di attualità tra cui il digitale e, restando nell’ambito della salute, il delicato tema delle dipendenze.

Riva del Garda Fierecongressi SpA nel 2019 ha promosso la destinazione congressuale attraverso diversi roadshow, partecipando a eventi e fiere nazionali nonché oltreoceano facendo tappa anche negli Usa e in Canada, tour che nel 2020 proseguirà potenziando la presenza sul mercato estero al fine di internazionalizzare ulteriormente l’offerta.

Un discorso a parte merita REbuild, progetto a tema edilizia sostenibile nato dalla collaborazione tra Riva del Garda Fierecongressi SpA e Habitech – Distretto Tecnologico Trentino. Se già nel 2017 il progetto puntava a investire su una dimensione meno local e più aperta a gemmare micro-eventi a livello nazionale, nel 2019 ha visto un significativo consolidamento degli appuntamenti itineranti organizzati riuscendo a coinvolgere l’intera filiera dell’edilizia. Un percorso alternativo per l’edilizia italiana che, grazie anche a nuove alleanze strategiche, avrà un ulteriore sviluppo nel 2020.

RIVA TOUR INCOMING TRAVEL AGENCY

Riva del Garda Fierecongressi si connota come l’unico Centro Congressi in Italia ad avere una agenzia viaggi al suo interno, che propone un sistema di qualità di servizi completamente integrati a supporto dell’attività fieristica e congressuale.

L’agenzia è a disposizione come guida e supporto nella selezione dei fornitori e delle location per cene di gala, momenti conviviali, organizzazione di attività di team building e programmi sociali per accompagnatori, valorizzando i progetti di destination marketing promossi dall’area congressi, ovvero il Trentino Convention Bureau e il Club di Prodotto Riva del Garda MICE.

RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA CREDE… che la sostenibilità ambientale, sociale ed economica sia un valore fondamentale del proprio DNA aziendale

Dopo essere stati i primi in Italia ad adottare la certificazione ISO 20121 dedicata agli eventi sostenibili si prosegue su questa strada con l’obiettivo di intensificare le azioni di sostenibilitàintraprese, instaurando un dialogo con soggetti portatori di esperienza in questo campo. In tale ottica a fine 2019 si è dato seguito al progetto di collaborazione con Fondazione Sodalitas, inserendosi nel network che ruota attorno a questa realtà costituito da imprese che considerano la sostenibilità un fattore distintivo, da integrare nelle strategie di business.Continuerà inoltre l’impegno contro lo spreco alimentare in occasione degli eventi attraverso l’utilizzo del protocollo Food for Good, progetto nato da Federcongressi&eventi in collaborazione con Banco Alimentare ed Equoevento Onlus, che consente di donare a persone in stato di bisogno il cibo non consumato durante gli eventi. Un’iniziativa diventata ormai prassi consolidata nella gestione degli eventi congressuali di Riva del Garda Fierecongressi SpA, che è stata tra le prime società italiane a promuoverla anche in occasione delle manifestazioni fieristiche.