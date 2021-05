I vincitori dell’Orobie Film Festival 2021

giovedì, 13 maggio 2021

Bergamo – Svelati i vincitori della 15a edizione dell’Orobie Film Festival: l’edizione 2021 si è sviluppata questa settimana sul canale Youtube di Montagna Italia.

Premio Orobie e Montagne di Lombardia:

Consorzio forestale Lario Intelvese | Marco Tessaro

Sinossi: La foresta come patrimonio della comunità locale: un cortometraggio per descrivere le azioni del Consorzio Forestale Lario Intelvese.

Giudizio: Le montagne lombarde soffrono da decenni di spopolamento: le terre alte sono sempre più abbandonate e la ricaduta di questo abbandono si misura ogniqualvolta gli eventi meteorologici si scatenano causando frane e alluvioni. La cura del bosco risulta quindi essenziale e questo documentario rende onore al lavoro del Consorzio forestale del Lario Intelvese che con tecnologie avanzate riesce a ovviare all’abbandono degli alpigiani in quota intervenendo con grande professionalità nelle terre alte curando boschi e pendii facendo conoscere allo spettatore tecniche d’avanguardia applicate nella filiera del legno affinché tutto si possa utilizzare senza sprechi, ma anzi con enormi vantaggi per la comunità locale.

Premio Paesaggi d’Italia

Va’ Sentiero | Andrea Buonopane

Sinossi: Un’esperienza di sette mesi lungo il Sentiero Italia racconta di una natura magica e commovente, e di comunità che resistono in silenzio…

Giudizio: Raramente si è trovato un film in questo festival che abbia potuto completamente rappresentare la sezione Paesaggi d’Italia. Ma con l’opera Va Sentiero ciò si è realizzato. Il racconto entusiasmante di un gruppo di ragazzi che percorrendo il Sentiero Italia, da Trieste ai Monti Sibillini nelle Marche, ci fanno scoprire bellezze nascoste, panorami mozzafiato, vivendo un’avventura non facile tra sole, pioggia, bufera e tempesta, rapisce lo spettatore facendolo partecipe di questa grandiosa avventura. Avventura che non è mancata di gioiosi incontri conviviali con la gente dei luoghi attraversati, tra prodotti tipici e manicaretti vari. Il film invita lo spettatore a scoprire questa Italia minore fatta di borghi, di montagne e di un popolo genuino e tenace spesso, troppo spesso, dimenticato.

Premio Terre alte nel mondo

Felicité | Antoine Frioux

Sinossi: La bellezza e il potere dello sci e dello snowboard sono rappresentati dagli at- leti Pierre Hourticq, Victor De Le Rue e Jeremie Heinz. Sentirete cosa ha da dire la montagna…

Giudizio: La montagna ci parla in prima persona, attraverso le spettacolari immagini di questo film, per ricordarci il rispetto e l’umiltà che sono necessari per poterla vivere pienamente. Dietro le imprese sportive dei protagonisti il regista ci rivela la vera felicità che può scaturire da un rapporto così estremo, che nasce e si rafforza ogni giorno tra neve e ghiaccio.

Foto vincitrice

La casa del monaco | Paolo Buffa

Giudizio: Uno scatto che porta lo sguardo sulla regina delle Orobie, lontana, ma ben riconoscibile, ripresa da un luogo isolato che, grazie anche alla calda luce del tramonto, ispira tranquillità, libertà e serenità. Si potrebbe rimanere ore ad ammirare il quadro della natura immersi nel silenzio della montagna.