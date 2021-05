Gioielli da regalare: l’idea perfetta per ogni occasione 

domenica, 9 maggio 2021

Prezioso, trendy, accattivante, pieno di luce e di significato, magico e unico allo stesso tempo, un gioiello racchiude nella sua linea, nei suoi materiali e nei suoi motivi, mille sogni, speranze e messaggi da trasmettere.

Per tutte queste ragioni è sicuramente uno dei doni più iconici, amati e apprezzati sia per chi lo regala sia per chi lo riceve.

Niente come un gioiello, infatti, riesce a esprimere e a condensare il mix di affetto, stima e amore che si prova per qualcuno e regalare un anello, degli orecchini, una collana, un bracciale o un ciondolo, significa sempre offrire un simbolo intramontabile di slancio vitale, riconoscenza, passione e sentimento.

Ecco di seguito alcune delle idee regalo per lei più speciali del momento per orientarsi nella scelta del modello da dedicare alle persone a cui si vuole bene.

Bracciali per ogni occasione

Tra i molteplici tipi di gioiello esistenti, il bracciale è forse il più versatile e semplice da scegliere, sia perché la sua presenza risulta più discreta rispetto a quella di orecchini e collane, sia perché, una volta indossato, si distingue accompagnando ogni gesto quotidiano con grazia, luce e armonia e fondendosi alla perfezione con lo stile di chi lo porta.

Che sia vistoso e colorato o sottile e impercettibile, il bracciale è un accessorio indispensabile per ogni donna e quindi uno dei regali più amati e graditi da poter fare e ricevere.

Ad ogni personalità il suo tipo e stile.

Sono mille le varianti che si distinguono per linearità, lucentezza e originalità.

Se il regalo è destinato a una mamma si può optare per modelli classici o decorati da ciondoli pieni di significati.

Se il bracciale è per la propria compagna, ottimi i motivi a cuore o i modelli con piccole pietre multicolore dallo stile gipsy chic.

Per le più giovani sono perfetti anche i modelli in tessuto, resi unici da piccoli dettagli preziosi.

I bracciali Rue Des Mille offrono una soluzione per ogni esigenza e propongono modelli irresistibili per tutti i gusti. Realizzati in argento 925 e rifiniti a mano sono tutti prodotti made in Italy

Anelli del momento

Se si pensa a un regalo prezioso, il dono d’amore per eccellenza è senz’altro l’anello.

Se valore, luminosità e bellezza si misurano in termini di materie prime, pietre inserite e tipo di lavorazione, in ogni caso è il modello e lo stile a dettare il significato di ogni pezzo.

E c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Veicolo di emozioni e simbolo di legami destinati a durare per sempre, l’anello è un accessorio irrinunciabile, capace di imporsi su qualsiasi outfit rendendolo con la sua presenza femminile e seducente.

Gli anelli del momento sono originali e votati alla personalizzazione.

Trendy e d’effetto, tra le tante possibilità disponibili, gli anelli Rue Des Mille. Giovani nei modelli, decorati con l’iniziale del nome o illuminati dalla presenza di punti luce e pietre colorate presentano una gamma di soluzioni ricca e speciale, offrendo l’accessorio perfetto per il carattere e lo stile di ciascuna donna.

++Articolo PubbliRedazionale++