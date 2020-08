Gianico, una cerimonia in ricordo di Carlo Elio Simoncini

sabato, 22 agosto 2020

Gianico – Una cerimonia semplice ma significativa per ricordare Carlo Elio Simoncini, già presidente dell’Associazione ex Internati della Valle Camonica, morto per coronavirus lo scorso 19 marzo. Oggi, con una Messa al cimitero di Gianico (Brescia), insieme ai suoi familiari e alle delegazioni camune di ANEI, ANPI e Fiamme Verdi, è stata celebrata una Messa per Carlo Elio Simoncini (nella foto).

L’ex presidente di Anei Valle Camonica era stato colpito nella prima decade di marzo dal coronavirus, ricoverato in ospedale a Esine, è deceduto il 19 marzo. Ha lasciat0 la moglie e le figlie con le rispettive famiglie. Grande il cordoglio della Valle Camonica: “E’ una grande perdita”. E oggi la conferma è arrivata dalla sentita partecipazione alla cerimonia al cimitero di Gianico.