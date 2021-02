Frana, Tavernola: mobilitazione dei Comuni bresciani

domenica, 28 febbraio 2021

Tavernola – I sindaci del Sebino sono mobilitati per il movimento franoso sul Saresano nella zona di Tavernola (Bergamo) che potrebbe provocare un’onda anomala e interessare tutti i Comuni lacustri, anche quelli della sponda bresciana. Per il versante bresciano la Prefettura ha istituito un Centro di Coordinamento Soccorsi in Comunità Montana del Sebino, presieduto dal sindaco di Iseo, Marco Ghitti.

Tecnici e funzionari del Dipartimento nazionale della Protezione Civile hanno subito compiuto un sorvolo in elicottero che hanno consentito al geologo Nicola Casagli, professore dell’Università degli studi di Firenze e componente della Commissione nazionale Grandi Rischi, di valutare il livello di rischio. La frana che minaccia il cementificio di Tavernola e che potrebbe finire nel lago di Iseo creando un’onda anomala.

Il sistema di monitoraggio della Italsacci posizionato sul monte Saresano ha rivelato che la frana si era messa in movimento: se in precedenza scendeva di due millimetri al mese, ora la velocità è di ben maggiore dato che è attiva e si muove ad una velocità costante, fra i 5 millimetri e i 2 centimetri al giorno. Al sistema di monitoraggio del cementificio è stato affiancato da un radar da terra voluto dalla Provincia di Bergamo, che con le caratteristiche della montagna, permette di valutare se la frana dovesse scivolare per intero verso il basso, tale movimento sarebbe preceduto da una serie di segnali inequivocabili che consentirebbero di mettere in sicurezza i residenti. P

“Si avvisano i cittadini dello stato di preallarme riguardo alla possibilità di eventuali danni a cose o persone all’interno di aree, ritenute a rischio, che gli uffici comunali, di concerto con gli organi preposti, stanno identificando – spiega il sindaco di Marone, Alessio Rinaldi -. Sarà cura dell’Amministrazione comunale contattare, nel più breve tempo possibile, tutti i soggetti potenzialmente interessati. La situazione, ad oggi e nonostante il prezioso lavoro degli esperti, non permette di stilare un sicuro modello di rischio. In attesa che tale modello venga redatto, si invita tutta la cittadinanza a prender consapevolezza dello stato di preallerta”.

Il sindaco di Sulzano, Paola Pezzotti, ha evidenziato: “In merito ai movimenti del terreno registrati a Tavernola si sono tenuti incontri con la Prefettura e gli altri enti coinvolti al fine di avere un coordinamento unitario nella gestione della situazione. Esperti supportati da adeguate tecnologie stanno costantemente monitorando il fenomeno. Questo serve a redigere un piano di evacuazione che riguarda anche una fascia del nostro comune, ossia le case a lago nella zona esposta di Vertine (zona Palafitte). È stato istituito un COM (centro operativo misto) in Comunità Montana, dove si coordinano parte tecnica e direttive per la protezione civile. Il Comune ha provveduto a mappare gli abitanti dell’area e con la protezione civile ha stabilito come evacuare le persone in caso di necessità. Sarà una sirena ad avvertire del potenziale pericolo di onda anomala in caso di frana”.