Fondazione ProValtellina Onlus, “La voce di Daniele”: 8 borse di studio a studenti meritevoli

Sondrio – Offrire a un maggior numero di studenti meritevoli l’opportunità di intraprendere un’esperienza di alternanza scuola-lavoro all’estero mantenendo vivo il ricordo dell’amico e compagno Daniele Bertolini. È partendo da questa premessa, e considerando l’elevato numero di richieste pervenute, che all’unanimità il Consiglio di Amministrazione di Fondazione ProValtellina Onlus ha deciso di aumentare le borse di studio stanziate grazie al fondo in memoria di Daniele, portandole da 5 a 8.

Il fondo è stato istituito la scorsa estate per mantenere vivo il ricordo dello studente di Buglio in Monte prematuramente scomparso nell’ottobre 2018 a seguito di un tragico incidente e rientra nell’ambito del più ampio progetto dal titolo «La voce di Daniele», fortemente voluto dagli stessi amici e compagni del giovane che frequentava l’Istituto “Mattei” di Sondrio e dalla sua famiglia, con sostegno economico di Fondazione ProValtellina Onlus e la compartecipazione dell’Ufficio scolastico territoriale e della Prefettura. A beneficiare delle borse di studio dal valore di 1.500 euro ciascuna saranno quindi otto meritevoli studenti dell’Istituto “Mattei” residenti nella provincia di Sondrio.

«Abbiamo scelto di premiare altri tre ragazzi che si sono particolarmente distinti per il loro rendimento scolastico oltre che per il comportamento in classe in modo da offrir loro la possibilità di vivere un’esperienza all’estero che potrà arricchirli molto, sia sul piano formativo che umano – dichiara il presidente Marco Dell’Acqua –. Come riferito dalla famiglia e dai compagni, Daniele aveva espresso il desiderio che altri suoi coetanei potessero beneficiare di un percorso all’estero che lui stesso aveva potuto sperimentato e apprezzare fortemente».

«Fondazione ProValtellina conferma ancora una volta la sua grande sensibilità e attenzione nei confronti del territorio, delle sue dinamiche e, soprattutto, verso i suoi giovani che, anche grazie a queste borse di studio, potranno arricchirsi di un bagaglio di vita importantissimo – sottolinea il dirigente Ust, Fabio Molinari –. Anche attraverso questa bella iniziativa gli studenti del “Mattei” potranno inoltre sentirsi idealmente ancora vicini all’amico Daniele e contribuire a tenere sempre vivo il suo ricordo».

