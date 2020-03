Firmato il Dpcm, da mercoledì restano aperte un centinaia di attività in Italia: ecco quali

domenica, 22 marzo 2020

Trento – Dopo oltre venti ore dal messaggio agli italiani di Giuseppe Conte, è stato firmato in serata il nuovo decreto del Presidente del Consiglio con cui vengono predisposte ulteriori misure restrittive per arginare il contagio da coronavirus. La sospensione, inizialmente prevista da domani 23 marzo, è valida dal 25 marzo al 3 aprile. Le aziende hanno infatti altri due giorni per ‘preparare’ la chiusura. In Lombardia, l’ordinanza del presidente Fontana è valida fino al 15 aprile.

Il Dpcm sospende le attività produttive industriali e commerciali, ma non le attività professionali: dai tabacchi agli uffici, clicca sulle immagini per ingrandire la lista delle attività che restano aperte presente nell’allegato del Dpcm.