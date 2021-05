Fine settimana da pastore nella Valle dei Mocheni: il programma

domenica, 9 maggio 2021

Palù del Fersina – Un fine settimana da pastore, in una valle – quella dei Mòcheni – incontaminata. E’ una delle novità estive in Trentino, immerso nella natura d’alta quota per un’esperienza unica, emozionante ed ineguagliabile a contatto con la selvaggia ed incontaminata catena del Lagorai. L’esperienza si potrà vivere dal 218 giugno al 5 settembre.

Il programma: venerdi arrivo nel pomeriggio: cena e pernottamento presso il Rosalpina di Palù del Fersina in alta Val dei Mòcheni, sabato, colazione, alle 8.30 partenza con il gregge guidato da giovani pastori, pranzo al sacco, cena e pernottamento; domenica, colazione, alle 8.30 partenza con il gregge, pranzo al sacco, partenza nel pomeriggio.

VIDEO

Accoglienza in pensione: minima accoglienza 10 persone, massima 15-16 persone a weekend dal 18 giugno al 5 settembre 2021. Abbigliamento: scarponi, giacca a vento, zaino, borraccia e ricambio vestiario al seguito.

Prenotati al più presto all’evento “Due giorni da pastore in Val dei Mòcheni – Palù del Fersina – Trentino, ideato da © Poesia del Trentino di Alberto Pattini”

Info: pensione completa ed escursioni con gregge telefona o manda messaggio WhatsApp a: 3343438605 (Gabriella)

Per solo escursioni con gregge manda messaggio WhatsApp o telefona a: 3332615546 (Manuel).