Fiera Bolzano, “Klimahouse Congress: Tradition and Innovation”

venerdì, 17 gennaio 2020

Bolzano – Giunto alla sua quindicesima edizione il Klimahouse Congress 2020, organizzato dall’Agenzia CasaClima e promosso da Fiera Bolzano, oltre a fare il punto sui risultati ottenuti in questi anni nel settore, guarda ai nuovi grandi traguardi che si stagliano all’orizzonte. “Tradition and Innovation” è il titolo che, non a caso, è stato scelto quest’anno. Il mondo della costruzione si confronta con le stringenti tematiche dell’attualità, primo fra tutti il problema del cambiamento climatico, proponendo efficaci soluzioni grazie al supporto delle moderne tecnologie. Strutture dal ridotto impatto ambientale, ma progettate per garantire a chi le abita il più alto livello di benessere possibile in linea anche con il claim di Klimahouse 2020 “Costruire bene. Vivere bene”.

Dalle nuove opportunità che offre un materiale rinomato come il legno, passando per l’applicazione in architettura delle moderne tecnologie di AI e robotica per arrivare infine ai progetti originali e innovativi realizzati sulla scena internazionale e locale dai più importanti studi di architettura.

Sul palco del Congresso salirà il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli insieme ai famosi architetti Louis Paillard, Jürgen Bartenschlag dello studio berlinese Sauerbruch Hutton e Armand Paardekooper Overman dello studio olandese Mecanoo, composto da professionisti provenienti da 25 Paesi, i cui lavori si distinguono per l’orientamento neo-avanguardistico.

Ad attendere il pubblico, dal 22 al 24 gennaio presso il MEC Meeting & Event Center Südtirol Alto Adige, una tre giorni con progetti innovativi e speaker di fama internazionale.

Dettagli e ticket su www.klimahouse.it

IPSE DIXIT – ACHIM MENGES, Fondatore e Direttore dell’Istituto di progettazione e costruzione computazionale dell’Università di Stoccarda e relatore del Congress

“Le tecnologie digitali consentono di costruire in modo notevolmente più veloce e con una qualità più elevata, utilizzando meno materiali e risorse. Essi offrono così una soluzione alle notevoli sfide ecologiche, economiche e sociali dell’edilizia”.

La 15ᵃ edizione di Klimahouse si svolgerà da mercoledì 22 a sabato 25 gennaio dalle 9 alle 18. Acquistando il ticket online si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.