FBK per la salute: grande partecipazione al quarto webinar col professor Macrì

venerdì, 7 maggio 2021

Trento – Grande partecipazione al webinar “FBK per la Salute”, promosso dalla Fondazione Bruno Kessler con l’Ordine dei Medici di Trento sul tema “Il rifiuto alla vaccinazione anti-Covid degli esercenti le professioni sanitarie”.

Sono intervenuti, oltre al relatore, Pasquale Giuseppe Macrì (nella foto), direttore del servizio di Medicina Legale di Arezzo e dell’Area Funzionale Dipartimentale Medicina Legale e gestione della responsabilità sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, l’assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana, il presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trento, Marco Ioppi, il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Bolzano, Claudio Volanti, medici ed esperti del settore.

L’ obiettivo dell’incontro è stato diffondere la cultura dei doveri di solidarietà in ambito sanitario in sinergia a quella dei diritti dei pazienti e degli esercenti le professioni sanitarie, come introdotto da Antonella Graiff, quindi gli interventi dei due presidente dell’Ordine dei Medici di Trento e Bolzano, e l’assessore Segnana che hanno sottolineato l’importanza di questi incontri per il personale medico.

Il professor Pasquale Giuseppe Macrì ha tracciato un quadro sulla legislazione vigente, sulle scelte legate al vaccino e sulle conseguenze per il personale medico, infermieristico e sanitario in genere che non si vaccina. “Oggi c’è il confronto tra salute e istruzione, tra salute e diritti personali – ha detto il professor Macrì – e le scelte dei ciascuna persona sono garantire da diritti costituzionali”. “Comunque – ha aggiunto – la legislazione vigente è quella di garantire a tutti la salute, senza obblighi ma con scelte ponderate per chi opere in ambito sanitario”.

Il ciclo d’incontri “FBK per la Salute” si concluderà con il quinto webinar a giugno.