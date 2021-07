Expo Riva Schuh, luci e colori inaugurano la ripartenza di Spiaggia Olivi

lunedì, 19 luglio 2021

Riva del Garda – La riapertura di Expo Riva Schuh & Gardabags lancia un altro importante segnale di ripartenza sul territorio gardesano. Nell’ambito della fiera dedicata al mondo della calzatura, anche Spiaggia Olivi ha potuto infatti ospitare il primo evento dopo tanti mesi di stop, diventando teatro di una cena di gala all’insegna di luci e colori.

Un evento dal taglio internazionale, che ha accolto istituzioni, stampa e rappresentanti del settore calzaturiero, i quali hanno potuto partecipare all’inaugurazione di questo gioiello storico e di grande valore per la comunità rivana, vestito ad hoc per l’occasione. Foto di Michele Lotti.

La struttura architettonica di Spiaggia Olivi è stata animata da luci ambientali e light show che hanno inondato di colori la torre del faro simbolo della location e le barche a vela ormeggiate sul lago, con uno scenario reso ancora più suggestivo dall’installazione luminosa e sonora dell’opera Scherzo per Coro di Luce dell’artista Stefano Mazzanti. Con un allestimento floreale e una mise en place di grande effetto, si è voluto inoltre riprendere la palette caratteristica di Expo Riva Schuh, rendendo l’esperienza degli invitati ancora più immersiva ed evocativa.

“Un bellissimo esempio di ripartenza che si unisce alla soddisfazione degli attori che l’hanno resa possibile – ha commentato in serata Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi – Se la parola chiave di questa edizione in presenza di Expo Riva Schuh è senz’altro ripartenza, lo stesso vale per questa magica location che abbiamo iniziato a gestire appena prima della pandemia e che oggi, di fatto, apre i battenti”. E lo fa con una serata in cui sono intervenuti ospiti di rilievo a livello internazionale, nazionale e locale, tra cui Achille Spinelli, Assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, il quale ha rimarcato il valore della location definendola tra le più belle del Trentino.

“Spiaggia Olivi è il posto ideale per eventi esclusivi nazionali e internazionali – aggiunge Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi “ed è per questo che stiamo approntando un calendario di iniziative orientate al mercato congressuale, aziendale e wedding, valorizzando al contempo il legame della location con il territorio attraverso la sua apertura in occasioni di eventi dedicati alla città”.

“Per Riva, la partenza di Expo Riva Schuh e una serata come quella organizzata qui riveste un importante significato – ha chiosato il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi – Riva del Garda Fierecongressi è una società strategica per l’indotto che crea con la sua attività sul territorio, ma lo è anche per l’appoggio che dà alla comunità rivana, come avvenuto durante la pandemia con la messa a disposizione di spazi per le attività di Caritas e la fornitura di dispositivi di protezione quando ancora mancavano, grazie ai rapporti con il mercato cinese”.