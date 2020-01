Expo Riva Schuh e Gardabags presentano “Shoes, Bags & Music”: serate con Abba e Queen

mercoledì, 8 gennaio 2020

Riva del Garda - Nell’inaugurare il calendario fieristico 2020 di Riva del Garda Fierecongressi, Expo Riva Schuh e Gardabags tornano fra pochi giorni accompagnate dal suono di canzoni che hanno segnato la storia della musica e fatto emozionare diverse generazioni: all’interno della cornice delle manifestazioni è in arrivo lo speciale evento “Shoes, Bags and Music”, che sabato 11 e domenica 12 gennaio porterà al Palameeting di Riva del Garda due serate tributo dedicate agli Abba e ai Queen.

Mentre al Quartiere Fieristico si apprestano ad andare in scena, dall’11 al 14 gennaio, la 93° edizione di Expo Riva Schuh e la 4° di Gardabags, al Palameeting è tutto pronto per i concerti aperti al pubblico: sulla scia del format sperimentato per la prima volta lo scorso anno, si rinnova l’iniziativa di offrire a visitatori, espositori e tutta la cittadinanza momenti di intrattenimento musicale a corollario delle giornate di fiera, sulle note dei maggiori successi di storiche band.

Sabato 11 gennaio, dalle 21.30 alle 23.30, Il primo appuntamento con Shoes, Bags & Music sarà tutto dedicato agli Abba: un tuffo nelle indimenticabili atmosfere degli Anni Settanta per celebrare i giganti del pop, in due ore coinvolgenti che faranno cantare e ballare gli appassionati del gruppo svedese al ritmo delle hits più amate, proposte dalla nota cover band Abba Hit.

Domenica 12 gennaio, sempre dalle ore 21.30 alle 23.30, la seconda serata di Shoes, Bags & Music celebrerà il rock immortale dei Queen: a salire sul palco saranno i Killer Queen, cover band famosa a livello europeo che, con la potente voce di Yaser Ramadan, omaggerà una delle band più celebri di tutti i tempi.

Shoes, Bags & Music è un evento organizzato Riva del Garda Fierecongressi SpA nell’ambito delle manifestazioni Expo Riva Schuh e Gardabags. È possibile accreditarsi e scaricare il biglietto gratuito sul circuito eventbrite.it.

Per maggiori informazioni su evento e biglietti, scrivere a centralino@rivafc.it o chiamare il numero 0464 570 200.