Expo Riva Schuh e Gardabags: focus sulla programmazione in fiera. Il programma

venerdì, 10 gennaio 2020

Riva del Garda – L’appuntamento con la 93esima edizione di Expo Riva Schuh e la quarta edizione di Gardabags è al quartiere fieristico di Riva del Garda da sabato 11 a martedì 14 gennaio 2020 con un’edizione sempre più internazionale e all’insegna della formazione. Foto di Jacopo Salvi.

Sono 1.310 -266 italiani e 1.044 stranieri- gli espositori, i marchi e le ditte rappresentate della 93esima Expo Riva Schuh, manifestazione internazionale di riferimento per la calzatura di volume in programma fino a martedì 14 gennaio a Riva del Garda.

Tra ritorni significativi come quello degli espositori provenienti dalla Bulgaria e l’incremento di aziende dalla Turchia, l’offerta della fiera si conferma sempre più attuale e dinamica, arrivando a coinvolgere anche per questa edizione 38 Paesi su una superficie di oltre 32.000 mq espositivi.

“Expo Riva Schuh propone una panoramica sulla filiera calzaturiera unica nel suo genere - ha commentato così Roberto Pellegrini, Presidente della società organizzatrice, Riva del Garda Fierecongressi - oltre a garantire a importatori, distributori all’ingrosso e catene di negozi la possibilità di attivare investimenti e relazioni commerciali all’interno dei principali mercati internazionali, da qualche anno la manifestazione è in grado di proporre un’esperienza di business ancora più completa grazie a Gardabags”. Nel padiglione D, servito dal nuovo ingresso nord, si concentra infatti l’offerta dedicata a borse e pelletteria di questa manifestazione che, con 78 aziende espositrici -36 italiane e 42 straniere-, conferisce ancora più valore all’intero marketplace.

Determinate a mantenere il loro ruolo all’interno del mercato internazionale anche nel 2020, le manifestazioni hanno potenziato le attività legate all’afflusso di nuovi visitatori promuovendo la presenza di delegazioni di buyer provenienti da Perù, Colombia, Romania, Croazia, Polonia, Svezia, Russia, Ucraina e Kazakistan organizzate sia da ITA-Italian Trade Agency e MAECI (Ministero degli Affari Esteri), che dal Centro Studi di Expo Riva Schuh e Gardabags.

Cuore pulsante di questa edizione è l’area Hangar, lo spazio polifunzionale del padiglione D protagonista del ricco programma di appuntamenti di formazione che si svolge nei quattro giorni di fiera, dedicato ad analizzare il sistema moda da diverse prospettive: dalla sostenibilità di filiera, alla ricerca di nuove tendenze, fino ad arrivare all’esperienza di acquisto.

“La promozione di appuntamenti formativi è pensata per fornire know-how tecnici, ma anche conoscenze più specifiche sulla fiera. Incontrare di persona le figure decisionali e diventare un punto di riferimento importante per sviluppo e innovazioni è per noi fondamentale, è la chiave di una brand reputation solida e autorevole” – afferma Carla Costa, Responsabile Area Fiere della società organizzatrice, Riva del Garda Fierecongressi.

Sabato 11 gennaio alle 11 è in calendario l’inaugurazione con gli interventi del presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e della Responsabile di Expo Riva Schuh e Gardabags, Carla Costa, i quali illustreranno numeri e prospettive future del più completo marketplace internazionale dedicato a calzatura di volume e accessorio.

Alle 11.45, approfondimento sul tema “La sostenibilità di filiera del sistema moda pelle” con Roberto Vago, direttore Assomac – Associazione nazionale dei costruttori italiani di macchine e accessori per calzature, pelletterie e concerie e Debora Rosciani, giornalista radiofonica di Radio 24 e il Sole 24 ore. L’intervento si focalizza sulla gestione ottimizzata dei processi produttivi per ridurre gli impatti, i consumi ed evitare gli scarti.

Sabato 11 gennaio alle 15 evento business sul tema “Tendenze, innovazioni e moda eco-friendly in Kazakistan: la nostra visione del futuro” a cura di Irina Nechaeva, capo dell’Istituto Innovazione e Creatività, rappresentante del Comitato dell’industria leggera della Camera nazionale degli imprenditori “Atameken” della Repubblica del Kazakistan.

Sabato 11 gennaio alle 17 Andrea Maragno, fondatore JoeVelluto Studio e Sonia Tasca, esperta di tendenze e coordinator presso la stessa realtà sono protagonisti dell’incontro “Responsible visions for a sensed design”: una breve analisi sui diversi approcci con i quali è possibile “fare design” in cui vengono citati alcuni trend e Case Studies virtuosi che confermano la direzione univoca in cui si stanno spostando persone e mercato -quella della sostenibilità, intesa non solo in termini ambientali-.

Domenica 12 gennaio alle 11 Enrico Cietta, CEO Diomedea, analizza il tema “La gestione dello stock come leva competitiva” con un appuntamento tecnico incentrato su esperienza di acquisto e tecnologie al servizio del processo di vendita.

Domenica 12 gennaio alle 15 da non perdere l’appuntamento “Vision Lab by Arsutoria” con Carlo Sorrenti, product manager e consulente in ricerca e sviluppo, specializzato nei materiali per il settore luxury. Co-fondatore e C.E.O. della società DOMINO EGO, attiva a Malta.

Lunedì 13 gennaio alle 15 il calendario di appuntamenti tecnici proposti all’interno di Expo Riva Schuh e Gardabags si chiude con “Autoctonie”, filiera di tradizione e innovazione”, a cura della Prof.ssa Rita Annecchini, Direttrice NAMI – Nuova Accademia Moda Italiana e Consigliere Sistema Moda Confindustria Chieti Pescara.

Tutti gli appuntamenti formativi sono introdotti da Matteo Pasca, Direttore Responsabile del Gruppo Edizioni AF.

A completare il ricco programma di incontri business, grande novità della prossima edizione, anche alcuni eventi dall’animo “leisure”. Sabato 11 e domenica 12, a partire dalle 21.30, il Palameeting del Centro Congressi di Riva del Garda si prepara infatti ad accogliere espositori e visitatori con due serate evento dedicate alla musica di Abba e Queen dal titolo “Shoes, Bags and Music”. Dettagli e orari di tutti gli eventi firmati Expo Riva Schuh e Gardabags sono disponibili nella sezione eventi del sito exporivaschuh.it.